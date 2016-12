Mededelingen gemeente Oost Gelre -week 51 – 22 december

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

* Het Pand 2, plaatsen DHL parcelstation (13-12-2016)

Lichtenvoorde

* Lakendijk 5, bouwen bedrijfswoning (13-12-2016)

* Haydnstraat 10, realiseren mantelzorgwoning (13-12-2016)

* Poelhuttersslatdijk 2, herbouwen woonhuis (15-12-2016)

Lievelde

* Stationsstraat 5, realiseren mini service station (12-12-2016)

Zieuwent

* Kunnerij 1, bouwen woning (13-12-2016)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lichtenvoorde

* Poelhuttersslatdijk 2, slopen woning (15-12-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

* Papendijk 33, het bouwen van een woning (15-12-2016)

* Stationslaan 14, het renoveren van de woning (16-12-2016)

* Hoek Ruiterweg-Holtkampsweg, het bouwrijp maken (eerste fase) van de kavel om de bouw van een bedrijf mogelijk te maken (aanleg) (19-12-2016)

Lichtenvoorde

* Dijkstraat 3, het verbouwen van de verdieping tot bar/dancing (15-12-2016)

Vragender

* Oude Winterswijkseweg 27b, het uitbreiden van de paardenstalling met een kapschuur (19-12-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Meldingen kap

Onderstaande bomen zijn niet kapvergunningplichtig en hoeven alleen gemeld te worden.

Groenlo

* Matelierstraat / De Wheme: kap 4 zuileiken, 7 beuken en 1 haagbeuk i.v.m. herinrichting Whemeplein

* Parkeerplaats achter Thorbeckestraat: kap 8 tot 14, 1 eik (herplant 3 iepen)

Milieu

Geaccepteerde melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer

Zieuwent

* Grobbenweg 4, voor het veranderen van de inrichting (het plaatsen van twee tanks t.b.v. warmwaterbuffer) (13-12-2016)

In het hierboven genoemde Besluit zijn doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten opgenomen, waaraan de daaronder vallende inrichting moet voldoen. Deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten richten zich op de bescherming van het milieu. De gemeente controleert de betreffende inrichting periodiek op de naleving van deze doelvoorschriften en maatregelen voor specifieke activiteiten.

Snoeihoutverbrandingen

Zieuwent

* Rouwhorsterdijk 7: 10 m3 (20-12-2016)

* Reindersweg 8: 25 m3 (20-12-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ontwerp wijzigingsplannen

Ontwerp wijzigingsplan ‘Wijziging Marveld en omgeving, recreatiewoningen’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming voor het bouwen van 21 recreatiewoningen op recreatiepark Marveld. Hierbij wordt een veld met stacaravans en chalets omgezet naar een veld met recreatiewoningen.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 23 december 2016 tot en met 2 februari 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl ). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.WPMEO1401-OW01.

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 23 december 2016 tot en met 2 februari 2017.

Verlenen omgevingsvergunning / aanlegvergunning

Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk (aanlegvergunning) ten behoeve van het aanleggen van een opstelplaats voor een blusvoertuig van de brandweer aan de Zwolse Veenweg te Groenlo

Burgemeester en wethouders hebben besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden (activiteit aanleg) ten behoeve van het aanleggen van een opstelplaats voor een blusvoertuig van de brandweer op het perceel aan de Zwolse Veenweg ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Groenlo, sectie F, nummer 580.

De op deze vergunning betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 23 december 2016 gedurende zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 te Lichtenvoorde.

Inzage

Procedure 1, van 23 december 2016 t/m 2 februari 2017

Bezwaar

Procedure 3A, van 23 december 2016 t/m 2 februari 2017

Besluit omgevingsvergunning

* ‘Omgevingsvergunning woningsplitsing Oostermeenweg 4 te Lievelde’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor de splitsing van de woning Oostermeenweg 4 te Lievelde is verleend. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten bouwen en handelen en strijd met regels ruimtelijke ordening. Het besluit ligt met ingang van 23 december 2016 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Inzage

Procedure 1, van 23 december 2016 tot en met 2 februari 2017 en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plannummer is NL.IMRO.1586.PBBUI1509-VG01.

Beroep

Procedure 4A, van 23 november 2016 tot en met 2 februari 2017, met dien verstande dat uitsluitend belanghebbenden die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zienswijzen bij het college kenbaar te maken, tegen het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning beroep kunnen instellen. Beroep kan ook worden ingesteld tegen delen van de omgevingsvergunning die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd zijn vastgesteld. Beroep kan ook worden ingesteld tegen delen van de omgevingsvergunning die ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd zijn vastgesteld.

* Wijziging bouwgrenzen Koningslinde Lichtenvoorde

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening’ is verleend. De omgevingsvergunning voorziet in een afwijking van het geldende bestemmingsplan voor het plaatsen van een terreinafscheiding, reclameplateau en het gebruiken van een kavel van 7.500 m2 voor het stallen van vrachtauto’s op het perceel, direct aansluitend aan het bestaande bedrijf van Paashuis Bedrijfswagens.

Inzage

Procedure 1 van 23 december 2016 t/m 2 februari 2017, en digitaal raadpleegbaar, inclusief deze publicatie, via www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl ). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.PBBEDRIJVEN302-VG01.

Beroep

Procedure 4A van 23 december 2016 t/m 2 februari 2017.

Evenementen

Groenlo

* Carbidschieten op terrein ’t Strootman aan de Meddoseweg in Zwolle op 31 december 2016 van 12.00-20.00 uur (14-12-2016)

* Steam Entertainment, het organiseren van het Nieuwjaarsbal in Groenlo, in de Oude Calixtuskerk en in een tent aan de Kerkhofsteeg/Wheme op 1 januari 2017 (15-12-2106)

Harreveld

* Stichting Carbidschietfeest Harreveld, organiseren carbidschietfeest met muziek op 31 december 2016 van 12.00-19.00 uur en het evenement “Loud and New” in de nacht van 31 december 2016, 23.00 uur tot 1 januari 2017, 05.00 uur (20-12-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Overige vergunningen en ontheffingen

Lichtenvoorde

* Collectevergunning d.m.v. workshop op 29 januari 2017 in Den Diek waarvan de opbrengst bestemd is voor ‘Plan Nederland’ (16-12-2016)

Zieuwent

* Stichting Speelvoorzieningen Zieuwent, houden collecte in Zieuwent van 23 t/m 28 januari 2017 (16-12-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing