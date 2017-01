Mededelingen gemeente Oost Gelre week 52

Bouwen en wonen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Groenlo

• Laarberg Groot Hoornwerk, bouwrijpmaken en aanleggen waterberging met stuw (15-12-2016)

Lichtenvoorde

• Boschlaan 26, bouw facilitaire voorziening (20-12-2016)

Lievelde

• Heringsaweg 18, uitgraven zwemvijver (15-12-2016)

Ontvangen sloopmeldingen

Voor het slopen van bouwwerken waar meer dan 10 m3 sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd, geldt een meldingsplicht. Een sloopmelding wordt ten minste vier weken voor aanvang van de sloop ingediend.

De afgelopen periode hebben burgemeester en wethouders de volgende sloopmelding(en) ontvangen:

Lievelde

• Vicariestraat 11, saneren asbest (20-12-2016)

Tegen deze melding(en) is geen bezwaar en beroep mogelijk.

Voor meer informatie over deze melding(en) kunt u terecht bij de afdeling Omgeving.

Verleende omgevingsvergunningen

Groenlo

• Emmasingel 96, uitbreiden woning en bouw carport (20-12-2016)

Lichtenvoorde

• Mercatorstraat 1, uitbreiden bedrijfshal (19-12-2016)

• Koningslinde 6, plaatsen terreinafscheiding, reclameplateau en gebruik van kavel van 7.500 m2 voor stallen vrachtauto’s (19-12-2016)

• Broekboomstraat 9, uitbreiden winkelpand (20-12-2016)

• Kadastraal perceel LTV-S-555, bouwen schuilgelegenheid voor fietsers en wandelaars (20-12-2016)

Lievelde

• Stationsstraat 5, vervangen huidige perronmeubilair (20-12-2016)

• Gasteveldsdijk 6, realiseren extra B&B kamer in Biotel (20-12-2016)

• Heringsaweg 18, graven vijver en ophogen van gronden (22-12-2016)

• Heringsaweg 18, gebruiken vijver als zwemvijver met bijbehorende strandjes/ligweide en opslag van zand (22-12-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Harreveld

• Landstraat 24, uitbreiden varkensstal (21-12-2016)

Beroep

Procedure 4A is van toepassing

Verlengen beslistermijn besluit omgevingsvergunning

Lichtenvoorde

• Koningslinde 11, het uitbreiden van de bedrijfsruimte (23-12-2016)

Milieu

Kennisgeving van ter inzage legging besluit tot stellen maatwerkvoorschriften op basis van het Activiteitenbesluit

Groenlo

• Markt 2, opleggen maatwerkvoorschriften voor afwijken van geluidsnormen in nachtperiode (31 oktober 2016)

Op basis van artikel 8.42, lid 1, van de Wet milieubeheer en op grond van voorschrift 2.20 (geluid) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn maatwerkvoorschriften gesteld die de inrichting aan bovenstaand adres mag veroorzaken.

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Verleende omgevingsvergunningen – activiteit milieu

Harreveld

• Landstraat 24, het uitbreiden van de varkensstal (21-12-2016)

Beroep

Procedure 4A is van toepassing

Meldingen 12-dagenregeling

Bij de gemeente Oost Gelre zijn de volgende kennisgevingen voor artikel 2.21 lid b van het Activiteitenbesluit milieubeheer en artikel 4.1.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening ingediend (12-dagenregeling):

• De Pauw, Lepelstraat 3, 7141 AS Groenlo, 30-12-2016 van 20:00-1:00 uur

Met de hiervoor genoemde kennisgevingen zijn de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeheer of een milieuvergunning niet van toepassing op de genoemde dagen en de genoemde tijdstippen, met dien verstande dat geluidoverlast zoveel mogelijk moet worden beperkt en er een maximaal geluidniveau van 70 dB(A) op de gevels van woningen van derden geldt.

Meer informatie

Afdeling Omgeving, tel. (0544) 39 35 35

Ruimtelijke Ontwikkeling

Voornemen voorbereiding bestemmingsplannen

Voornemen tot het voorbereiden van diverse bestemmingsplannen in Oost Gelre

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Oost Gelre bekend dat zij het voornemen hebben een bestemmingsplan voor te bereiden voor:

• Zieuwentseweg 69 te Zieuwent

Met een herziening van het bestemmingsplan wordt het bouwvlak ten behoeve van het mechanisatiebedrijf aangepast.

• Ruurloseweg 30, 30a te Zieuwent

Met een wijzigingsplan wordt een al gerealiseerde woningsplitsing planologisch geregeld.

• James Wattstraat (ongenummerd) te Lichtenvoorde

Met een herziening van het bestemmingsplan wordt de aanleg van een rotonde op de Hamelandweg ter hoogte van de James Wattstraat mogelijk gemaakt.

• Koningslinde 6 te Lichtenvoorde

Met een herziening van het bestemmingsplan wordt het te gebruiken oppervlakte van een bedrijfskavel vergroot naar circa 8.000 m2.

Inzage, inspraak en procedure

Omdat de bestemmingsplannen nu nog in voorbereiding zijn, liggen op dit moment geen stukken ter inzage. Het is daarom nu nog niet mogelijk zienswijzen over het plan in te dienen. In een later stadium zal voor sommige van deze plannen een voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Voor alle bestemmingsplannen wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) gevolgd en een ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage legging zal worden gepubliceerd in Elna, Groenlose Gids en Staatscourant. Op dat moment kunnen door een ieder zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over vaststelling van het bestemmingsplan.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Omgeving, telefoon (0544) 39 35 35.

Ontwerp wijzigingsplannen

• RECTIFICATIE Ontwerp wijzigingsplan ‘Wijziging Marveld en omgeving, recreatiewoningen’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming voor het bouwen van 21 recreatiewoningen op recreatiepark Marveld. Hierbij wordt een veld met stacaravans en chalets omgezet naar een veld met recreatiewoningen.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 30 december 2016 t/m 9 februari 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.WPMEO1401-OW01.

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 30 december 2016 t/m 9 februari 2017.

• Ontwerp wijzigingsplan ‘Ruurloseweg 30, 30a te Zieuwent’

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat bovengenoemde ontwerp wijzigingsplan voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening). Het ontwerp wijzigingsplan voorziet in een woningsplitsing van de woning op het perceel Ruurloseweg 30, 30a te Zieuwent.

Voor ontwikkelingen van deze omvang, dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening tegelijk met het wijzigingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, tenzij de economische uitvoerbaarheid anderszins door middel van een exploitatieovereenkomst is verzekerd. De initiatiefnemer zal met de gemeente een overeenkomst afsluiten.

Inzage

Procedure 1, van 30 december 2016 t/m 9 februari 2017, en digitaal raadpleegbaar op www.oostgelre.nl > Actueel > Ter inzage of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. Het plan heeft het plannummer NL.IMRO.1586.WPBUI1512-OW01.

Zienswijze

Procedure 2A en 2 I, van 30 december 2016 t/m 9 februari 2017.

Belastingen

Belastingverordeningen 2017

In de raadsvergadering van 20 december 2016 zijn de tarieven van de gemeentelijke belastingen voor het jaar 2017 vastgesteld.

De verordeningen treden in werking op 1 januari 2017. De verordeningen zijn vanaf heden in te zien op het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Tegen betaling kunt u een afschrift krijgen van de genoemde besluiten. U kunt de verordeningen ook raadplegen op de website www.oostgelre.nl.

Het gaat om de volgende verordeningen:

• Onroerende zaakbelastingen 2017

• Legesverordening 2017

• Reinigingsheffingen 2017

• Rioolheffing 2017

• Precariobelasting 2017

• Hondenbelasting 2017

• Toeristenbelasting 2017

Evenementen

Groenlo

• SV Grol, organiseren Nieuwjaarsloop over paden en wegen in Groenlo op 8 januari 2017 (23-12-2016)

• Stichting Vrienden van de Grolse Kanonnen, lossen van 5 schoten met het Grols kanon op 1 januari 2017 om 14.30 uur en lossen van schoten met het Grols kanon tijdens de opening van het carnaval op zondag 26 februari 2017 om 10.30 uur (24-12-2016)

Harreveld

Lichtenvoorde

• Café Hogenkamp, organiseren Nieuwjaarsbal bij Hogenkamp en in een tent aan de Weijenborgerdijk en in een tent op het grasveld, hoek Weijenborgerdijk/Vragenderweg in Lichtenvoorde op 1 januari 2017 (21-12-2016)

Lievelde

• Stichting Vrienden van de Grolse Kanonnen, het geven van demonstraties met musketten en lossen van schoten met het miniatuur kanon tijdens een kampement op het museumterrein nabij Erve Kots op 29 en 30 december 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur (24-12-2016)

Zieuwent

• R.K.Z.V.C., organiseren Nieuwjaarsrun in Zieuwent en omgeving op 8 januari 2017 (23-12-2016)

Bezwaar

Procedure 3B is van toepassing

Verkeersmaatregelen

Loud & New Harreveld

Vanwege het evenement ‘Loud & New’ wordt op 31 december 2016, 10.00 uur, tot 1 januari 2017, 06.00uur, op de Varsseveldseweg (parallelweg), tussen Kerkstraat en Wolterij in Harreveld een snelheidsverlaging tot 30 km/uur ingesteld. Ook geldt dan ter plekke een verbod om stil te staan.

Nieuwjaarsfeest Hogenkamp Lichtenvoorde

Vanwege het Nieuwjaarsfeest bij Café-Zaal Hogenkamp wordt op 29 december 2016, 9.00 uur, tot 2 januari, 18.00 uur, de Weijenborgerdijk (tussen Nijverheidsstraat en Vragenderweg) afgesloten voor alle verkeer.

Nieuwjaarsloop SV Grol op 8 januari 2017

Vanwege de Nieuwjaarsloop wordt op 8 januari 2017 van 10.00-12.00 uur de Oude Winterswijkseweg in Groenlo (tussen parkeerterrein SV Grol en Meddoseweg/Boerijendijk) afgesloten voor alle verkeer.

Nieuwjaarsrun 8 januari 2017 in Zieuwent

Vanwege de Nieuwjaarsloop worden in Zieuwent op 8 januari 2107 van 11.00-14.00 uur gedeelten van de Kevelderstraat, de Roldersweg en de Rouwhorsterdijk afgesloten voor alle verkeer.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen kunt u terecht op de website van www.bereikbaargelderland.nl.

Overige vergunningen en ontheffingen

Lichtenvoorde

• Martin Leliveltstraat 69, geluidsontheffing voor feest met muziek op 31 december 2016 van 19.00-24.00 uur (24-12-2016)

• Versspecialist Wolters Poelier, innemen standplaats op de standplaatsenstrook in Lichtenvoorde nabij de Hamalandhal voor de verkoop van poelierswaren op de donderdagmiddag van 1 januari 2017 t/m 31 december 2021 (24-12-2016)

• V.O.F. Bomers, innemen standplaats op de standplaatsenstrook in Lichtenvoorde nabij de Hamalandhal voor de verkoop van vis en aanverwante producten op de woensdagmiddag van 1 januari 2017 t/m 31 december 2021 (24-12-2016)

Lievelde

• Stichting Vrije Slag door Grolle, geluidsontheffing voor houden Nieuwjaarsduik in de vijver op het terrein van Wijndomein Besselinkschans, Heringsaweg 18 (23-12-2016)

Zieuwent

• Jeroen Lageschaar Snacks, innemen standplaats op de standplaatsenstrook op het Kerkplein aan de Dorpsstraat voor de verkoop van snacks en aanverwante artikelen op de zondagmiddag van 1 januari 2017 t/m 31 december 2021 (23-12-2016)

Bezwaar

Procedure 3A is van toepassing

Drank- en Horecawet

Ontwerpvergunning ter inzage

Ontwerpvergunning BMV Mariënvelde

Stichting BMV Mariënvelde, Waalderweg 7, 7263 Mariënvelde, heeft een vergunning aangevraagd voor het uitoefenen van het horecabedrijf op grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet.h

De vereniging is een paracommerciële rechtspersoon op grond van artikel 1 van de Drank- en Horecawet. Dat wil zeggen een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid , die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf.

Inzage

De ontwerpvergunning ligt ter inzage van 30 december 2016 t/m 10 februari 2017

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode 30 december 2016 t/m 10 februari 2017 schriftelijk of mondeling hun zienswijze aan de burgemeester van Oost Gelre kenbaar maken.