Onthulling kunstwerk in Lichtenvoorde

X 82

OOST GELRE – Op woensdag 26 april wordt om 14.30 uur een bijzonder kunstwerk onthuld bij het gemeentehuis in Lichtenvoorde.

Kunstenaars Edwin Harbers uit Lichtenvoorde en Paul Wieggers uit Vragender hebben het kunstwerk gemaakt.

Het kunstwerk komt aan de voorzijde van het gemeentehuis te hangen. De kunstenaars zullen samen met wethouder René Hoijtink de onthulling verrichten. Na afloop is er gelegenheid om nog even na te praten op het ontmoetingsplein in het gemeentehuis.

De onthulling is de kroon op het werk van de verbouwing van het gemeentehuis in Oost Gelre.

Dit bericht wordt verwijderd op Thursday April 27th, 2017