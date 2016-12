Vuurwerk: alleen op oudejaarsavond tussen 18.00-02.00 uur

Vuurwerk afsteken met oud en nieuw. Leuk! Doe het wel voorzichtig. Elk jaar gebeuren er namelijk veel ongelukken met vuurwerk. Soms omdat het vuurwerk niet goed is, maar meestal omdat kinderen (en volwassenen) er niet goed mee omgaan.

Veilig omgaan met vuurwerk begint al voordat je het afsteekt

Lees de gebruiksaanwijzing van te voren. In het donker kun je niet lezen.

Experimenteer niet zelf met vuurwerk: maak vuurwerk nooit open!

Steek vuurwerk niet los in jas- of broekzakken.

Trek kleding aan die tegen een stootje of vonk kan (dus geen nylon). En ook niet iets met een capuchon.

Tips voor het veilig afsteken

Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. Zet pijlen altijd in een fles, half gevuld met zand. Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond.

Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen twee stenen.

Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar. Gebruik nooit lucifers of een aansteker.

Steek geen vuurwerk uit je hand af.

Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.

Zorg dat anderen minstens zes meter afstand houden.

Gooi nooit vuurwerk naar iemand toe. Ook niet naar dieren!

Uitgebreidere tips van de brandweer (ook over het verschil tussen legaal en illegaal vuurwerk en hoe vuurwerk eigenlijk werkt), vind je op www.brandweer.nl/jeugd/vuurwerk/ en op www.4vuurwerkveilig.nl

Vuurwerkbril

Elk jaar lopen honderden mensen ernstig oogletsel op door vuurwerk. Je kunt je ogen beschermen met een speciale vuurwerkbril. Die kun je rond de jaarwisseling voor een paar euro kopen bij een vuurwerkverkooppunt, veel opticiens en ziekenhuizen.