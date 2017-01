GROENLO – Vandaag was een bijzon te zien. Een optisch verschijnsel, waarbij aan een zijde (of beide zijden) van de zon op de kleine kring – halo – een heldere, vaak opvallend gekleurde vlek te zien is. Deze ontstaan door lichtbreking in ijskristallen van cirrusbewolking.

[0] foto's: René van den Mosselaar