05 nov. – Algemeen Brouwerij artikelenbeurs

GROENLO – Zondag 5 november 2017 vindt voor het 24e op één volgende jaar de Algemene Brouwerijartikelenbeurs van het Grolsch Verzamelaars Gilde plaats. Deze jaarlijkse ruilbeurs is in al die jaren uitgegroeid tot één van de grootste en waarschijnlijk zelfs tot dé grootste ‘brouwerijartikelenbeurs’ van Nederland. De beurs zal ditmaal worden gehouden in het nieuwe Cultureel Centrum De Mattelier, Mattelierstraat 19 te Groenlo. De Mattelier is een uitermate sfeervolle lokatie en biedt voldoende plek voor deelnemers en bezoekers. Ook de innerlijke mens komt hier aan zijn trekken, want een drankje en een warme hap zijn in ruime mate aanwezig.

De Algemene Brouwerijartikelenbeurs

Zondag 5 november a.s. zullen vele standhouders hun tafel met de meest uiteenlopende brouwerijartikelen inrichten. Naast vele duizenden glazen, pullen en/of flessen zullen vele blikjes, viltjes en etiketten van eigenaar wisselen.

De beginnende verzamelaar of de geïnteresseerde bezoeker zal er zich de ogen uitkijken, want naast de genoemde artikelen zullen er vele honderden verschillende kleine en grote brouwerijartikelen te bemachtigen of te bewonderen zijn. Alle beschikbare tafels zijn al geruime tijd geleden gereserveerd door verzamelaars met verschillende verzamelgebieden, zodat een keur aan binnen- en buitenlandse brouwerijartikelen zal worden uitgestald.

De beurs is om 10.30 uur voor het publiek geopend en duurt tot 15.30 uur. De entree voor bezoekers onder de twaalf jaar is gratis. De overige bezoekers betalen € 3,–. Dit entreebedrag geeft recht op een exclusief Grolsch glas met een speciale opdruk.

Veilingen van bijzondere en/of oude brouwerijartikelen

Er zullen drie veilingen van bijzondere artikelen, afkomstig van Nederlandse en buitenlandse brouwerijen, worden gehouden. Hierbij zal de nadruk op Grolsch-artikelen liggen. Tot 11.00 uur kunnen verzamelaars en belangstellenden artikelen voor de veilingen inbrengen, die vervolgens door de veilingmeester bij opbod verkocht zullen worden. Ook niet-leden van de vereniging kunnen artikelen inbrengen. De organisatie streeft naar een kwalitatief goede veiling en zal daarom in overleg met de betrokkenen bepalen of veilen wenselijk is. Voor de te veilen artikelen kan bovendien een minimum inzetbedrag worden vastgesteld. De veilingen vinden plaats om 11.30 uur, 13.00 uur en 14.30 uur.

Hoe de ruilbeurs te bereiken?

Cultureel Centrum De Mattelier ligt aan de Mattelierstraat 19 in het centrum van Groenlo.



Grolsch Verzamelaars Gilde

Het Grolsch Verzamelaars Gilde werd opgericht in 1993 en maakte de afgelopen twintig jaren een stormachtige groei door. De vereniging telt ongeveer 550 leden: verzamelaars afkomstig uit alle windstreken van Nederland en zelfs van daarbuiten.

Het lidmaatschapsgeld van € 16,= per jaar geeft recht op het vier keer per jaar verschijnende verenigingsperiodiek “De Klok”: een professioneel ogend blad vol met wetenswaardigheden over de Grolsch Bierbrouwerij, waarbij de lezer ook op de hoogte wordt gebracht van de laatste verzamelnieuwtjes.

Daarnaast organiseert men zogenaamde Gildebijeenkomsten: informele bijeenkomsten waar gezelligheid, het uitwisselen van ”nieuwtjes” en het ruilen van Grolsch-artikelen voorop staan.

Het lidmaatschap geeft ook recht op gratis entree/tafelhuur tijdens de jaarlijkse Algemene Brouwerijartikelen Ruilbeurs van het Grolsch Verzamelaars Gilde.

Als welkomstgeschenk ontvangen nieuwe leden een unieke Grolsch-bierpul kado.