05 nov. – Captain Darlin op de Grolse Jazzmiddag.

GROENLO – Het druk en gezellig verlopen Grols Jazz-Vesteval ligt al weer weken achter ons; bladeren vallen, de herfst is begonnen en de kachel brandt. Dat betekent ook dat de gezellige zondagmiddag concerten er weer aan komen. Zondag 5 november vanaf 16.00 uur trapt Captain Darlin’ af bij Grolsch Brouwhuys de Lange Gang.

Met een oude 8-sporen taperecorder onder de arm, toog Captain Darlin’ naar een leegstaande boerderij in het Friese Haule. Zonder stroomvoorziening, met een gehuurde aggregaat, nam de band één op één zonder ‘overdubs’ in een paar dagen een groot deel van hun album op. Acht microfoons, wat oude voorversterkers, een paar kilometer analoge tape en vooral veel lol. Het zorgde voor een album met een volstrekt eigen, unieke sound. In een tijd waarin digitale muziekdistributie binnen enkele milliseconden voor iedereen binnen handbereik is, besloot de band om het met hun muziek anders te gaan doen. Geen digitale distributie, maar een gelimiteerde oplage op Vinyl. Met een prachtig getekend uniek hoesontwerp.

Bij Captain Darlin’ hoor je vooral veel soul & jazz terug. Veel ‘roots’. De band vult live niet voor niets hun songs aan met tracks van bijvoorbeeld Gregory Porter en Bill Withers.

De songs van de band zijn geschreven door zanger/gitarist Jan Tekstra. Hij heeft inmiddels vele hits voor andere artiesten op zijn naam staan. Jayh Jawson, Marco Borsato, Mathilde Santing, Liesbeth List en Herman Brood namen songs van hem op, waaronder twee nummer 1-hits.

Maar Captain Darlin’ tapt uit een ander vaatje. Je proeft liefde van de band voor soul, jazz en Americana in de songs. Drummer Fokke de Jong, befaamd van zijn jarenlange werk voor Normaal en op dit moment succesvol met King Of The World, voorziet de songs van een slepende, soulvolle New-Orleans sound. Hammond-virtuoos en vintage-toetsenist Ruben Mulder begeleidt sober waar het moet en knalt jazzy uit de bocht waar het kan. Willo de Bildt doet wat een bassist moet doen: weinig maar altijd genoeg. Tekstra zingt en speelt gitaar zonder opsmuk.