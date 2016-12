De kogel is door de kerk! Es ist besiegelt!

GROENLO – Burgemeester Annette Bronsvoort heette de aanwezige mensen welkom bij het internationaal historisch congres dat vandaag – zaterdag 23 april – plaats vond in de oude Calixtus(kerk). Daarna namen achtereenvolgens de voorzitter van SGV en de directeur van “kult” plaats achter het spreekgestoelte.

Het congres handelde over de historische gebeurtenissen van de 80-jarige en 30-jarige oorlog. Vanuit hun eigen specialismen werden door diverse gerenommeerde sprekers de feiten, hun effecten en de politieke nasleep belicht. Zij konden rekenen op aandachtig luisterende toehoorders.

Op welke manier kunnen deze oorlogen in een historisch kader geplaatst worden. Dat kan op diverse wijzen; o.a. film, literatuur, levende geschiedenis (re-enactment) of literatuur. Onderzoek naar de geschiedenis en vanuit het resultaat vervolgens het hedendaags leven opnieuw met eigen ogen bekijken, heet “toekomst vanuit het verleden”. Een grenzenloos conflict van 400 jaar geleden brengt ons tot grensoverschrijdende samenwerking.

Stichting ‘Grolle Vrij’ (SGV) tekende in samenwerking met haar Duitse partner ‘kult’ (Kultur Lebendige Tradition) van Kreis Borken voor de organisatie. Waar de focus tijdens dit congres op de historische context lag, zal het volgende zich toespitsen op de praktische toepassing van deze kennis in het (cultuur)onderwijs en de mogelijkheden van “Living History”. In mei 2017 zal het congres in Vreden plaatsvinden.

