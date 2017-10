Actie ‘Adopteer een biels’

X 63

GROENLO – De Stichting GOLS Station Groenlo (SGSG) zoekt bedrijven of particulieren die een biels willen adopteren. Vanaf 25 jaar euro per jaar kan men al donateur worden. Tevens kan de naam van de schenker op een messingsplaatje komen en gemonteerd worden op de geadopteerde biels. Hiermee wordt de geschiedenis van het spoor in Groenlo in leven gehouden.

Met het geld wil SGSG de locomotief in de originele kleuren, zoals deze in de jaren dertig had, terug brengen. De wagon van de locomotief zal worden opgeknapt en deze zal dienst doen als expositieruimte waarin de historie van het spoor in Groenlo te zien zal zijn.

Station Groenlo is een voormalig spoorstation van de Geldersche-Overijselsche lokaalspoorweg (GOLS). Deze werd opgericht in 1881. In de jaren dertig verloor het station zijn functie en in de jaren zeventig reed de laatste trein in Groenlo.

In de jaren 90tig is begonnen met de restauratie van het station, welke een van de meest originele overgebleven stationsgebouwen van de GOLS lijn is. In januari 2017 is er bij het gerestaureerde station, door gemeente Oost Gelre, weer een stuk spoor geplaatst. De stichting SGSG heeft op het spoor een oude locomotief en een wagon geplaatst.

Het is mogelijk om een halve en een hele biels te adopteren, maar ook kan men donateur worden of een vrije gift doen.

Voor meer informatie info@stationgroenlo.nl of www.stationgroenlo.nl