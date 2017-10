Belangrijke informatie voor Binnenstadbewoners tijdens de Slag om Grolle (auto)

X 103

GROENLO – Tijdens de Slag om Grolle, 20, 21 en 22 oktober, is het centrum van Groenlo drie dagen afgesloten voor auto’s. Dit is van ’s ochtends 09.00 uur tot ‘s middags 17.00 uur. Dit betekent dat gedurende deze drie dagen je met de auto niet in of uit de binnenstad kunt. Vriendelijk verzoekt de organisatie van de Slag om Grolle dan ook om de auto’s zoveel mogelijk buiten het centrum te parkeren. Dit ook in verband met de ruimte die nodig is voor de groepen die meedoen en voor het opbouwen van de kramen.

Straten die afgesloten zijn op 20, 21 en 22 oktober zijn alle straten binnen de ring: Beltrumsestraat, Eibergseweg, Maliebaan ter hoogte van de brug Laantje van Lasonder, Mattelierstraat, Boompjeswal en Ziekenhuisstraat/Kerkstraat ter hoogte van City Lido.

Tijdens de Slag om Grolle wordt er entree geheven. In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvangen binnenstadbewoners geen kaartjes meer. Mocht je gedurende de dag het centrum willen verlaten dan ontvang je bij de uitgang een stempel, waarmee je op dezelfde dag weer naar binnen kunt. Voor iedere dag geldt een andere stempel.

Vertrek je op één van de bovengenoemde dagen voor 09.00 uur en wil je wel voor 17.00 uur het centrum weer in? Kom dan op de inloopavond op 12 oktober in BS22 (Beltrumsestraat 22) tussen 17.00 uur en 19.00 uur, waar je per persoon een kaart voor die desbetreffende dag zult ontvangen.

Heb je nog vragen hierover? Neem dan contact op via info@slagomgrolle.nl