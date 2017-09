Brandweer verwijderd loshangende takken in boom

X 230

GROENLO – Tijdens de eerste najaarsstorm op woensdag 13 september is de brandweer in de regio verschillende keren opgeroepen voor stormschade. De brandweer van Groenlo moest aan het eind van de woensdagmiddag uitrukken naar de Karel Doormansstraat waar in een eik enkele takken los hingen. Dit was tevens de eerste uitruk van de brandweer Groenlo deze dag.

De boom staat op een pleintje waar veel kinderen spelen. Om deze loshangende takken te verwijderen werd de hulp van de hoogwerker uit Winterswijk gevraagd.