Cliënten van De Lichtenvoorde helpen mee tijdens De Slag om Grolle

X 50

GROENLO – Cliënten van de Lichtenvoorde gaan de vrijwilligers en organisatie van ‘De Slag om Grolle’ ondersteunen tijdens het 3-daagse 17de eeuws Festival. Cliënten van De Lichtenvoorde zullen bij ‘De Slag om Grolle’ helpen bij het verkopen van entreetickets, het uitdelen van programmaboekjes en het tellen van bezoekers. “Als organisatie zijn we ontzettend blij met hun inzet en we hopen er met zijn allen een mooi en geslaagd weekend van te maken”, laat de organisatie weten op hun Facebook.

De Lichtenvoorde is een zorginstelling in Oost-Gelderland voor mensen met een beperking. Perron8, onderdeel van deze instelling, heeft als doel om cliënten meer te laten participeren in de samenleving, gericht op de vrijetijdsbesteding. Zo worden vaardigheden ontwikkeld, netwerken onderhouden en talenten benut bij samenwerkingen in en rondom evenementen in de stad.

De Slag om Grolle wordt gehouden op 20, 21 en 22 oktober 2017