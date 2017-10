Collecte voor kinderen met een visuele beperking

X 50

GROENLO – In ons land zijn duizenden blinde en slechtziende kinderen die – net als hun leeftijdsgenootjes – dromen over later. Omdat ze ook DJ willen worden, of muzikant of zwemkampioen. Daar moeten ze wel éxtra hard voor knokken. Daarom collecteert Vereniging Bartiméus Sonneheerdt van 23 oktober t/m 28 oktober in Groenlo om geld in te zamelen voor onderwijs en onderzoek.

Dit jaar gaat de opbrengst van de collecte specifiek naar een interactief lespakket waarmee kinderen met de oogaandoening CVI aan meer zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld kunnen werken, de ontwikkeling van digitaal onderwijs voor kinderen met een visuele en verstandelijke beperking, en een onderzoek om uveitis (inwendige oogontsteking) bij kinderen beter te behandelen.

Bert van Leeuwen, ambassadeur van Bartiméus Sonneheerdt: “Blinde en slechtziende kinderen hebben onze hulp hard nodig, om net als ieder ander kind te kunnen leren, spelen en sporten. Tachtig procent van de informatie die je binnenkrijgt, komt binnen via je ogen, stel je voor dat je dat moet missen… Dat maakt concrete hulp zo belangrijk en daarvoor maakt Bartiméus Sonneheerdt zich sterk.”

We kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken om te helpen met collecteren, ook voor Eefsele en Zwolle zijn nog collectanten nodig.

Meer info kan U krijgen bij Astrid Meekes 463230 en Francis Bonenkamp 463695.

Voor meer informatie: steunBartimeus.nl