D.S.V.D. Dames 3 – H.V. Grol Dames 1

Voor de dames van H.V. Grol 1 stond zaterdag de uitwedstrijd tegen D.S.V.D. Dames 3 uit Deurningen op het programma. Met een aantal positief afgesloten wedstrijden in de benen, begonnen de dames uit Groenlo vol goede moed aan de wedstrijd.

In het begin lag het tempo hoog. Na wat aftasten kwam Deurningen op een kleine voorsprong. Na een lichte verslapping pakten de dames van Grol de draad weer op. Met mooie aanvallen en een dichte verdediging gaf het scorebord een voorsprong van 9-12 aan. Door een twee minuten tijdstraf stonden de dames van Grol met een vrouw minder in het veld, hier maakte DSVD goed gebruik van. Met een stand van 12-13 in het voordeel van Grol en een geblesseerde langs de kant werd er gerust.

Er werd strijdlustig gestart aan de tweede helft. Helaas bleven de doelpunten aan de kant van Grol uit. De paal had deze wedstrijd een bijzondere functie. Voor Grol stond die net verkeerd en Deurningen was hem dankbaar. Ondanks dat de verdediging van Grol wederom goed stond, wisten de dames hun draai in de aanval niet te vinden. Dit resulteerde in een eindstand van 20-18 in het voordeel van Deurningen.

Aanstaande zaterdag nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dames 1 van HV Kedingen uit Wierden is dan om 19:30 uur te gast bij de dames van Grol.