Groenlo 12 okt. – ‘Het Doet Zo Zeer’ te zien in Bibliotheek

Indrukwekkende film Heleen van Royen over haar moeder

GROENLO – Op donderdag 12 oktober zal ‘Het Doet Zo Zeer’, de film van Heleen van Royen over haar moeder, vertoond worden in de Bibliotheek Groenlo. De avond begint om 20.00 uur. Kaarten à €5,00 zijn telefonisch te reserveren: 088-0062929. Bibliotheekleden krijgen €1,00 korting op vertoon van de bibliotheekpas.

‘Het Doet Zo Zeer’ is een documentaire waarin schrijfster Heleen van Royen (‘De Gelukkige Huisvrouw’, ‘De Hartsvriendin’) een portret schetst van haar moeder. Van zeer dichtbij: Heleen bedient zelf de camera. In een periode van ruim een jaar volgt ze haar moeder in alledaagse situaties en in de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken. Moeilijke beslissingen over verhuizen en euthanasie en kostbare momenten van samenzijn wisselen elkaar af. Liefdevol, herkenbaar, pijnlijk en vaak bijzonder grappig, met dank aan moeder Margreet Breed.

Tijdens de avond is de Stichting Alzheimer Nederland aanwezig om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden. De film wordt vertoond in het atrium van Scholengemeenschap Marianum.