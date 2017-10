Forse nederlaag voor Grolse Boys

X 15

Door het hoopvolle gelijkspel in de eerste wedstrijd, ging Grolse Boys afgelopen zaterdag vol goede moed op weg naar Harfsen. Het team was door trainer Magendans op een aantal plaatsen gewijzigd. Barry Janssen was niet geheel fit en nieuweling Emirhan Jorulmaz nam zijn plaats in. Ronald Wagendorp speelde op ervaring als laatste man, terwijl op de rechtsbuiten positie nieuweling Keven Hübne stond.

De weersomstandigheden waren ronduit slecht. De gehele wedstrijd heeft het geregend en in de tweede helft kwam ook nog wat wind opzetten. Het veld was hier en daar wel wat soppig, maar verder wel goed te bespelen. Harfsen was niet op zijn sterkst. Zo waren een aantal basisspelers naar een wedstrijd in de Engelse competitie. Het tweede elftal had daarom een baaldag opgenomen, zodat er spelers beschikbaar waren om de eerste selectie aan te vullen. Je kunt stellen dat deze invallers dat prima gedaan hebben. Met inzet valt kwaliteit te compenseren.

Grolse Boys begon slecht aan de wedstrijd, want al na een paar minuten liet de verdediging een aanvaller van Harfsen zó vrij, dat deze de bal kon aannemen en rustig een hoek kon uitzoeken. Vervolgens is Grolse Boys de gehele eerste helft niet echt in de wedstrijd geweest. Geen echte kansen, de opbouw slordig en de inzet matig. Grolse Boys heeft vooral de strijd op het middenveld verloren. Harfsen kon daardoor veel druk op de verdediging van Grolse Boys uitoefenen, terwijl het zelf achterin gemakkelijk had, want de aanval van Grolse Boys kreeg weinig bruikbare ballen.

Gelukkig kon keeper Emirhan regelmatig redding brengen. Het was echter niet vreemd geweest als Harfsen in de eerste helft de voorsprong verder had uitgebreid. Na de rust kwam Grolse Boys beter in haar spel. Trainer Gerard Magendans had een paar omzettingen gedaan. Daan Schuurmans ging als laatste man spelen, terwijl Ronald Wagendorp het middenveld ging versterken. Verder ging Menno ten Have rechtsbuiten spelen, terwijl Robin Klein Gunnewiek zijn back positie overnam. Men kwam duidelijk beter in de wedstrijd.

Al na een paar minuten kreeg Menno een geweldige kans op de gelijkmaker, maar vrij voor de keeper tikte hij de bal net naast. Even later maakte Dzenan Gusso een mooie slalom door de verdediging van Harfsen, alleen kon hij zijn actie niet doeltreffend afronden. De beste kans kwam daarna voor Kenan Kucic, maar ook hij kon vrij voor de keeper niet tot scoren komen. Aan de andere kant kreeg ook Harfsen kansen. Het meeste gevaar bij hen kwam van de rechtsbuiten. Zo bracht hij in de 55e minuut de bal in en de kletsnatte bal glipte ongelukkig door de vingers vingers van Emirhan, waardoor het 2-0 werd voor de thuisploeg.

Hiermee was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Grolse Boys probeerde nog wel terug te komen, maar door dit aandringen, kwam er achterin ruimte voor Harfsen. Zo ging een klutsbal er in de 70e minuut via de binnenkant van de paal erin. Uiteindelijk werd het zelfs nog 4-0, doordat de verdediging van Grolse Boys onvoldoende reageerde op een hoge bal. Volgende week staat de zware wedstrijd tegen AJC’96 uit Losser op het programma. Grolse Boys zal dan uit een andere vaatje moeten tappen en vanaf het begin bij de les moeten zijn, anders zal het een moeilijke middag tegemoet gaan.

Opstelling:

Doel: Emirhan Jorulmaz

Achter: Menno ten Have (Lars de Keizer), Youri Groot Kormelink, Pascal Brockotter (Mark Le Roux) en

Ronald Wagendorp

Midden: Daan Schuurmans, Jorn Groot Zevert, Maikel Nuchter

Voor: Kenan Kucic, Dzenan Guso en Kevin Hübne (Robin Klein Gunnewiek)