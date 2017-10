Groenlo 16 t/m 20 okt. – Kinderactiviteiten in de Herfstvakantie

X 74

GROENLO – Kinderen kunnen zich tijdens de herfstvakantie weer volop vermaken bij Leemland aan de Koerboom in Groenlo.

Maandag 16 oktober staat in het teken van herfstbladeren speuren. Dinsdag de 17e mag er een houtwolfiguur gemaakt worden. Woensdag 18 oktober kunnen kinderen zich gratis laten schminken. Donderdag de 19e mag er een heksenbezem gemaakt worden en op vrijdag 20 oktober staat er binnen een spellencircuit opgesteld. Met uitzondering van het schminken wordt er een kleine vergoeding gevraagd voor de activiteiten.

Vanzelfsprekend zijn er dagelijks ook mogelijkheden voor pannenkoekjes bakken, spelen, poortjesgolf, knutselen en een buitenspeurtocht met beloning.

Leemland is tijdens de landelijke herfstvakantieweken, van 14 tot en met 29 oktober, dagelijks geopend van 10.00u tot 18.00u. De accommodatie is rolstoelvriendelijk en biedt gratis parkeren, toegang en WiFi. Het adres van Leemland is: Koerboom 7A, Groenlo.