Groenlo 17 t/m 23 sept – Groenlo collecteweek Nierstichting

X 63

GROENLO – In heel Nederland gaan van 17 tot en met 23 september zo’n 80.000 vrijwilligers, van de Nierstichting, van deur tot deur tijdens de Nationale Collecteweek. Ook in Groenlo, waar talrijke enthousiaste collectanten de buurten en wijken ingaan om zo veel mogelijk in te zamelen voor de Nierstichting.

Met deze donaties doet de Nierstichting er alles aan om nierziekten te voorkomen en de kwaliteit van leven van nierpatiënten te verbeteren. Onder meer door te investeren in betere behandelmethoden en wetenschappelijk onderzoek.

Wilt u helpen met collecteren dan kunt u contact opnemen met Dini Overbekking. tel.0544-463661. Voor meer informatie kunt u de website van de Nierstichting raadplegen: www.nierstichting.nl