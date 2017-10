X 54

GROENLO – Illona klein Gunnewiek, Miralda Eijkman, Lucy Spijkers en Petra Dechering organiseren op vrijdag 3 november de tweede 40tig + party. Deze editie zal plaatsvinden in City Lido. De eerste editie vond plaats in 2016 bij Rockcafé Taste in Groenlo.

Deze avond kan volop gedanst worden bij de hits uit de jaren 80tig en 90tig. Kaarten kosten 5 euro per stuk en zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Focus, Jambo en Brini. De party begint om 20.30 uur.