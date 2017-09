Groenlo 4 & 5 nov. – Groot operaconcert in Oude Calixtus

X 65

GROENLO – Op zaterdagavond 4 en zondagmiddag 5 november verzorgen de ongeveer 50 leden en een vijftal projectleden van het regionaal, gemengd koor Classic WM een gevarieerd opera-concert in de Oude Calixtuskerk aan de Mattelierstraat te Groenlo. Leiding heeft dirigent Emile Engel uit Lichtenvoorde.

Op het programma van ‘Viva l’Opera’ staan bijna 30 grote koorwerken en aria’s uit diverse opera’s van Mascagni, Mozart, Bellini, Rossini en vooral Verdi, bijv. Bijv. uit Nabucco, Il Trovatore, Cavalleria Rusticana, Die Entführung aus dem Serail en Cosi fan Tutte.

De solisten zijn uit eigen kring, nl. Martin Hogenkamp (Lichtenvoorde), Marjon Westerdiep (Eibergen), Albert Dik (Varsseveld) en Enneke Klomps, Henk van Duinen en Gerard Oxener (Winterswijk). Gastsolist is Marijke ten Kate, eerder lid van Classic WM. Om zich terdege voor te bereiden zijn er behalve de wekelijkse repetities een zangworkshop door zangcoach en vocaliste Ellen Pieterse uit Eefde en bewegingslessen door choreografe en danslerares Marianne Veldkamp-Vieberink uit Aalten. Er wordt namelijk optimaal van de ruimte gebruik gemaakt met 3 podia en diverse opkomsten.

Dirigent Engel, vanaf het begin in 2010 muzikaal leider, vindt Classic WM een fantastische groep om mee te werken. Men is nl. bereid grote uitdagingen aan te gaan en zich volop in te zetten om de stemmen te verbeteren en het repertoire te verbreden. Er zijn met elkaar al zo’n 120 werken ingestudeerd.

De begeleiding wordt verzorgd door pianist Evert-Jan de Groot uit Utrecht op vleugel. Hij speelt bovendien als intermezzo Miserere du Trovatore van Liszt. Organist (en beiaardier) Wim Ruessink uit Winterswijk begeleidt op zaterdagavond op het orgel eveneens enkele nummers. Voor de zondag zoekt men nog een vervanger. Violist Papillon Boddeke uit Zutphen werkt eveneens mee.

De techniek verzorgt John te Dorsthorst en sfeerverhogende visuals zijn van André te Hennepe.

Vorig jaar tijdens het drukbezochte regioconcert in deze kerk gaf voorzitter Gerard Oxener reeds aan, dat men daar graag weer een keer wilde optreden gezien de sfeervolle accommodatie en goede akoestiek èn de centrale ligging. De leden en hun aanhang komen nl. vooral uit Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland.

Viva l’Opera! begint op zaterdag 4 nov. om 20 uur en op zondag 5 nov. om 14.30 uur. Toegang € 22,50 incl. progr.. Kaartverkoop is via de VVV’s van Groenlo, Lichtenvoorde en Winterswijk, aan de zaal, via www.classicwm.nl en bij Lijstenmakerij Ter Horst, Weurden 72 Winterswijk (op do., vr. en za.)

[0] Tekst en foto's Ans ter Horst