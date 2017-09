Groenlo 6 okt. – Tweede editie Pink Ribbon

X 6

GROENLO – Op 6 oktober 2017 kleurt Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier roze. Vanaf 20.00 uur start hier de tweede editie van de Hoge Hakken Glitter Bingo, een bingo voor Pink Ribbon.

Drie vrijwilligers, Aniek Hof, Mineke Betting-Fukking & Liz Brockötter, hebben na een succesvolle eerste editie in 2015 besloten om nogmaals een avond uit te organiseren waarbij geld wordt opgehaald voor onderzoek naar borstkanker.

Een ticket kost € 15,00. Je wordt ontvangen met een welkomstdrankje, waarna vier rondes bingo worden gespeeld. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door lokale Grolse ondernemers. Om je win kans te vergroten is het mogelijk om voor € 5,00 per stuk een extra bingokaart te kopen. Dit bedrag komt in zijn geheel ten goede aan Pink Ribbon. Na de bingo is er mogelijkheid om gezellig na te borrelen onder het genot van livemuziek verzorgd door Pianohouse. Gedurende de avond is er een cocktailbar aanwezig.

Entreetickets kunnen gekocht worden bij Warenhuis Post aan de Lievelderstraat 16 in Groenlo of via www.demattelier.nl

6 oktober 2017 – Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier – ‘Touch of Pink’ – Zaal open 19.00 uur