Groenlo tot 15 dec. – Twee bijzondere exposities in de Stadsboerderij Grolle

X 48

Terug in de tijd met de kaping van het Grolse kanon

Het Grolse kanon spreekt al jaren tot ieders verbeelding. Kent Groenlo een rijke historie, dit geldt zeker ook voor het kanon. De geschiedenis van het kanon dateert van 1627. Groenlo, toen nog Grol genoemd, was in die tijd in handen van de Spanjaarden. In 1627 werd Grol ontzet door prins Frederik Hendrik en in het strijdgewoel werden 28 kanonnen buitgemaakt. Eén van deze kanonnen werd aan de burgerij van Grol geschonken als oorlogstrofee. Omdat het kanon werd beschouwd als een kostbare herinnering aan de glorieuze overwinning op de Spanjaarden, kreeg het in Groenlo een ereplaats op de Houtwal. Later werd deze plek in Groenlo bekend als de Kanonsbulten. Daar stond het kanon meer dan drie eeuwen lang onaangeroerd door de tijd. Als er iets zo vaste as Grolle was, dan was dat wel het eigen kanon. Wie kon toen vermoeden dat dit kanon in 1957 voor zoveel consternatie zou zorgen.

De inwoners van Groenlo waren zo vertrouwd met hun eigen kanon, dat de verbijstering groot was toen op een dag bleek dat het kanon was verdwenen. In een donkere nacht, van 10 op 11 augustus 1957, gebeurde wat niemand voor mogelijk had gehouden, het kanon werd gekaapt. Die zondagochtend restten de onthutste Grollenaren nog slechts diepe sporen van een grote vrachtwagen, waarmee het kanon was weggehaald. Waar eens op de Houtwal trots het eeuwenoude kanon pronkte, stond nu enkel een regenpijp op kruiwagenwielen, geladen met een steen. Iemand had Groenlo een enorme poets gebakken en al snel gingen er stemmen op dat Lichtenvoorde de boosdoener moest zijn. En later bleek dat ook zo te zijn.

De expositie over de kaping van het Grolse kanon laat het hele verhaal zien aan de hand van veel foto’s, originele krantenknipsels en proclamaties. Groenlo en Lichtenvoorde waren dagenlang in rep en roer en de onderlinge rivaliteit vierde hoogtij. Een expositie die qua samenstelling en beschikbaar materiaal zeker tot de verbeelding spreekt.

Boerenbroedlachte brengt oude tradities tot leven

De kleine expositie gaat over de boerenbroedlachte, die in 1959 in Groenlo werd georganiseerd. Veel tradities werden van stal gehaald. Het officiële gedeelte vond plaats bij de Muziekkoepel en het feest vond plaats bij Het Reirinck in Zwolle. Vroeger werd zo’n trouwerij aangekondigd door twee naaste buren van de bruid. Zij gingen de familie en buren langs om het huwelijk aan te kondigen. Daarbij hadden ze een gaostok (wandelstok ) bij zich. Traditie was dat ze bij elke aankondiging een “glaasje “kregen. Om niemand te vergeten werd bij elk bezoek een roosje aan de stok gedaan. Het bruidspaar werd in een versierde boerenkar vervoerd. Bruid en bruidegom waren allebei gekleed in Achterhoekse klederdracht. Het betreft vooral een foto-expositie, die elk onderdeel van de boerenbroedlachte goed belicht.

Beide exposities zijn te zien gedurende de maanden oktober, november en half december. De Stadsboerderij Grolle is geopend van maandag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 16.30 uur. De entree is 2,00 euro, maar daarvoor krijgt u een kopje koffie, thee of een glaasje fris. Ook inbegrepen is een rondleiding door dit historische pand. Het adres van de Stadsboerderij Grolle is Notenboomstraat 15 in Groenlo. Zie onze website www.stadsboerderijgrolle.nl en u kunt ons vinden op Facebook.

Wilt u met een groep de Stadsboerderij Grolle bezoeken, dan kan dit op afspraak.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henny Garstenveld, beheerder Stadsboerderij Grolle:

Notenboomstraat 15, 7141 AB Groenlo

Telefoon (0544) 46 87 29/06-10 86 16 02

E-mail: info@stadsboerderijgrolle.nl