Groenlo weer even terug in de tijd tijdens Vestingdag Historisch

GROENLO – Op zondag 16 juli wordt er weer een Vestingdag Historisch gehouden van 12.00 uur t/m 17.00 uur in het centrum van Groenlo. Het vestingstadje gaat die dag weer even terug in de tijd.

Kindervermaak

Op deze Vestingdag is er natuurlijk ook aan de kinderen gedacht. Zij kunnen met Baroen een korte opleiding volgen als Piekenier en Musketier. Bij het schietspel van de Gelderse Roos kunnen de kinderen laten zien hoe goed ze kunnen mikken. Goochelaar Wautier is aanwezig met z’n onnavolgbare trucs. De tolletjesmaker laat de kinderen zien hou je uit een stukje hout een heus tolletje maakt en Nar Hans maakt de mooist figuren van ballonnen.

Ambachtenmarkt

Er is ook een leuke ambachtenmarkt te zien met ambachten als mandenvlechter, tinnegieter, nettenboeter, leerbewerker, klompenmaker, touwslager en pottenbakker. Ambachten die vroeger zo gewoon waren, maar nu niet meer. De Oudheidkundige Vereniging is ook aanwezig met een fraaie kraam en de VVV is die middag open.

Sfeer straattheater

Plansjet uit Belgie speelt met haar middeleeuws poppentheater op het plein van de Oude Calixtus en zal de handen van de toeschouwers zeker op elkaar krijgen. Ook het Mest Theater is aanwezig met prachtige voorstellingen. Beiden horen tot de absolute top qua middeleeuws straattheater. Om de sfeer helemaal te verhogen zal de Blauwe Schuyt prachtige middeleeuwse muziek ten gehore brengen.



Toeristische attracties

Maar ook veel toeristische attracties zijn die middag open zoals Huijs Basten Asbeck en Atelier Netty Neuray. Ook kan de toren van de Calixtusbasiliek beklommen worden. In de Oude Calixtus kan het multimediaspektakel de Slag om Grolle bekeken worden en de kerkers kunnen bezichtigd worden. De Vestingstad Express zal de gasten van Marveld Recreatie vervoeren naar Groenlo.

Voor meer info zie de Facebookpagina: Vestingdagen Groenlo