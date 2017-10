Grol boekt een belangrijke thuiszege in derde klasse C

X 80

GROENLO – Na een overwinning in de uitwedstrijd tegen OBW, een totaal onnodige nederlaag thuis tegen Groessen en een gelijkspel uit en tegen Gendringen boekte Grol 1 afgelopen zondag een verdienstelijke en tegelijkertijd verdiende 4-1 overwinning op AD ’69. De Aaltense formatie van trainer/coach Arno Heersink wist nog wel een 0-1 voorsprong te nemen, maar de veerkracht binnen de Grolformatie van trainer/coach Sander Hoopman was er de oorzaak van dat deze achterstand werd omgebogen in een verdiende 4-1 overwinning.

Door Theo Huijskes

Op het sportpark Den Elshof was het afgelopen zondag, mogelijk aangewakkerd door het fraaie zomerweer, een gezellige drukte. Het een en ander niet alleen tijdens de wedstrijd van Grol tegen de Aantense hoofdmacht, maar ook tijdens de derde helft en dat in het bijzonder op de gezellige terrassen van het Sportpark, in dit geval het Sportcafé Den Elshof. Onder de vele aanwezigen ook Wouter Pillen, voormalig centrale verdediger van Grol 1 en nu voor het tweede achtereenvolgende seizoen deel uitmakende van de succesvolle formatie van RKZVC, die afgelopen zaterdag Longa ’30 een verpletterende 5-0 nederlaag bezorgde.

Vanaf het beginsignaal van scheidsrechter Patrick Smeenge uit Goor liet Grol zien dat men maar één doel had op deze vierde competitiezondag en dat was een thuiszege op AD ’69. Dat deze doelstelling uiteindelijk bewerkstelligd werd, was niet het gevolg van een kwalitatief hoogstaande wedstrijd, maar van de aanwezige wil van alle spelers om een goed resultaat neer te zetten. Die wil kent vanzelfsprekend grenzen en dit laatste is vooral van toepassing op aanvoerder Michel Kamphuis. Een in alle linies inzetbare speler, die zijn rol als captain net iets te serieus neemt. Zijn toegevoegde waarde aan de Grolploeg wordt daardoor enigszins teniet gedaan, omdat hij zich in het belang van het gehele team in alle linies wil waarmaken. Vanzelfsprekend een onbegonnen zaak, zodat het maken van selectieve keuzes mogelijk kan leiden tot niet alleen een betere individuele, maar tevens een betere teamprestatie. Zo mag het, overigens met de beste bedoelingen, continue voorop gaan in de strijd niet betekenen dat je alle vrije trappen alsmede alle hoekschoppen moet nemen. Variatie in deze kan aan het resultaat van zowel het team als het individu in positieve zin een wending geven. Iets waarmee het uiteindelijke resultaat alleen maar gebaat is.

Tegen AD ’69 kwam Grol in de 21e minuut van de eerste helft op achterstand. Het was verdediger Mart Willemsen, die vanwege een verkeerde inschatting vooraf een onnodige overtreding in het strafschopgebied maakte . De toegekende strafschop werd door Robin Raben benut: 0-1. Nog geen tien minuten later werd Mathijs Warnar op snelheid gelanceerd en zijn inzet ging via dezelfde Robin Raben in het vijandelijke doel: 1-1. Op slag van rust wist Grol een voorsprong te bewerkstelligen. Dit nadat Luc Berentsen uit een voorzet van Michel Kamphuis koppend wist te scoren.

Met Eduardo de Sousa Cavalcante binnen de lijnen in plaats van Bjorn te Braake liet Grol in het tweede bedrijf van de wedstrijd van meet af aan zien de sterkste ploeg te zijn. Dit resulteerde in een 3-1 voorsprong, waarbij Wouter Rexwinkel een lange rush met een verdienstelijk doelpunt wist te bekronen. Voor de 4-1 eindstand zorgde de voor Mart Zieverink ingevallen Jordy Oonk, die zoals gebruikelijk zijn doelpunt maakte op pure wilskracht en een voorbeeldig doorzettingsvermogen. De Grolploeg wist vervolgens de riante voorsprong gemakkelijk vast te houden tot het eindsignaal van scheidsrechter Smeenge.

Zondag 22 oktober a.s. staat er andermaal een thuiswedstrijd op het programma. Dan speelt Grol op het sportpark Den Elshof in Groenlo tegen VVO 1 uit Velp (aanvang: 14.30 uur).



Opstelling Grol 1:

Doel: Wessel Baarslag;

Achter: Ramon Landewers, Tim Leusink, Mart Willemsen en Bjorn te Braake (46e min. Eduardo de Sousa Cavalcante);

Midden: Luc Berentsen, Michel Kamphuis en Quint Kristen (62e min. Doné Emaus);

Voor: Wouter Rexwinkel, Mart Zieverink (77e min. Jordy Oonk) en Mathijs Warnar.

Gele kaarten waren er voor Robin Raben van AD ’69 en Luc Berentsen en Michel Kamphuis van Grol.

Uitslagen derde klasse C:

Pax – OBW 0-2

SC Rheden – Keijenburgse Boys 4-3

VIOD – VVO 1-0

VDZ – FC Trias 2-1

MASV – Groessen 7-3

DCS – Gendringen 2-0

Grol – AD ’69 4-1

Programma voor a.s. zondag:

Groessen – AD ‘69

OBW – Gendringen

Pax – FC Trias

Viod – Keijenburgse Boys

VDZ – DCS

MASV – SC Rheden

Grol – VVO