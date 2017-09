Grol heren 1 wint uit bij WSV Warnsveld

X 39

1-3 (23-25 / 24-26 / 19-25 / 13-25)

Afgelopen zaterdag moesten de mannen van Grol aantreden tegen het uit de 3e divisie gedegradeerde WSV. Grol verwachte een lastige wedstrijd en hoopte 1 punt te kunnen meenemen uit Warnsveld. Echter toen we aankwamen zagen we veel nieuwe gezichten. WSV had een totale metamorfose ondergaan en bestond nu uit een zeer jong getalenteerd team en van het “oude”1e waren er slecht nog 3 of 4 over.

Grol begon met Menno als spelverdeler en Sean in de diagonaal. Bob en Joop op mid en Jeppe en Randy als PL. Maurice kwam ons versterken als Libero (ook dit kan hij!!). Helaas moesten we Lars missen met een blessure. Frederik, onze nieuwe spelverdeler overgekomen uit Utrecht, begon op de bank.

Vanaf het begin was het een spannende wedstrijd met veel ups and downs aan beide kanten en de ploegen lieten elkaar niet weglopen. Aan het einde van de 1e set was het toch Grol dat op 24-21 kwam. WSV kwam nog terug tot 24-23, maar toen maakte Sean het bevrijdende 25e punt waardoor het 1e wedstrijdpunt binnen was.

De 2e set gaf hetzelfde beeld met dien verstande dat WSV aan het einde op 24-21 kwam. Grol rechtte echter zijn rug en kwam terug tot 24-24 en ging erop en erover en haalde de set nog knap binnen met 26-24.

In de 3e set mocht Frederik zijn debuut maken in mooie shirt van de VV Grol. Hij kwam de goedspelende Menno vervangen. Deze set pakten we snel een voorsprong van 5 punten, echter kwam WSV weer sterk terug en halverwege stond het 15-15. Tot 19 ging het gelijk op tot Grol een sprintje trok en de set met 25-19 binnen haalde.

Helaas was de concentratie in de 4e set weg of de honger gestild. De jonge honden van WSV gaven niet op ondanks dat de wedstrijd al verloren was en dit resulteerde de laatste set in een 13-25.

Een knappe en welkome 3-1 overwinning en een mooie 4 punten in de 1e uitwedstrijd. Aankomende zaterdag spelen we thuis tegen het gepromoveerde Victoria.