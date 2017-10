Grol komt goed weg met gelijkspel tegen Gendringen

X 71

GENDRINGEN/GROENLO – De eerste helft ging gelijk op. Wessel Baarslag voorkwam met een fantastisch redding dat Grol op achterstand kwam. Mart Willemsen scoorde de 0 – 1 uit een corner. In de tweede helft was het Gendringen dat beter voetbalde. Kelvin Meijer scoorde de gelijkmaker en Gijs Versteeg bracht de thuisploeg op voorsprong: 2 – 1. Grol leek op een nederlaag af te stevenen. Maar vlak voor tijd kopt Luc Berentsen de gelijkmaker binnen: 2 – 2. Het maximaal haalbare vandaag. Domper was dan ook groot toen Gendringen in blessuretijd een penalty kreeg. Job Hendrixen schoot de 3 – 2 binnen. Toch nog het punt inleveren. Zo leek het tenminste. Maar Grol toonde veerkracht en in de 93e minuut kopte Mathijs Warnar zeer verrassend alsnog de gelijkmaker binnen: 3 – 3. Dit was dan echt de eindstand na een turbulent slotakkoord. Een moeizaam punt. Belangrijk voor behoud van een plek in de brede middenmoot. Komende zondag speelt Grol thuis tegen AD ’69. Aanvang 14.30 uur.

Sander Hoopman had ten opzichte van vorige week drie nieuwe spelers in de basis gezet: Tim Leusink, Quint Kristen en Mathijs Warnar. Teun Pasman en Roel Bruins begonnen derhalve op de bank en Rutger van Schijndel was geblesseerd. Grol begon agressief en attent aan de wedstrijd. Het was echter Gendringen dat de eerste grote kans had. Een vrije trap van Kelvin Meijer leek in het doel te belanden, maar met een formidabele redding tikte Wessel Baarslag de bal uit de bovenhoek. Wessel was aan Grolkant man of the match. Ondanks dat Gendringen daarna wat meer in balbezit was, zonder gevaarlijk te worden dankzij goed verdedigingswerk aan Grolkant, was het Grol dat de score opende. Een corner van Michel Kamphuis belandde in derde instantie bij Mart Willemsen die van de vijfmeterlijn halfhoog inschoot: 0 – 1.

Mathijs Warnar had nog een kleine kans om de voorsprong uit te bouwen, maar keeper Michiel Kok was net iets eerder bij de bal. Gendringen was de betere ploeg in deze fase en drong wat meer aan. Grol kwam vlak voor rust goed weg toen een kopbal van Gendringen net naast het doel verdween.

Ook in de tweede helft begon Grol agressief, maar Gendringen nam al snel het heft in handen. Met de gevaarlijke en handige spelers Job Hendrixen achterin, Stijn Hendrixen middenop en Kelvin Meijer voorin bij Gendringen had Grol de handen vol aan de tegenstander. In een moment van onoplettendheid was het Koen Blumer die uit het niets een bal vanaf de zijlijn wist voor te zetten en waarbij Kelvin Meijer bij de tweede paal de gelijkmaker binnen tikte: 1 – 1. Grol wist weinig duels meer te winnen en Gendringen putte hier moed uit. Dit leidde zelfs tot een voorsprong voor hun. Na balverlies bij een ingooi bracht Stijn Hendrixen Gijs Versteeg in stelling, die de 2 – 1 wist binnen te schuiven. Nog geen minuut later kwam Grol goed weg toen de ingevallen Jorik te Kaat de bal naast schoot. De wedstrijd leek verloren. De snelle Jorik te Kaat gaf Gendringen nieuwe impulsen. Maar vlak voor tijd gaf Grol nog even gas. Een vrije trap van Michel Kamphuis, die weer overal op het veld te vinden was, leek via Jordy Oonk en Mart Willemsen het doel in te gaan, maar werd op het laatste moment toch nog van de lijn gehaald. Het zat Grol ook niet mee. Maar even later viel dan toch nog de gelijkmaker. Wederom uit een vrije trap van Michel Kamphuis was het ditmaal Luc Berentsen die koppend de bal in de touwen werkte: 2 – 2.

Grol mocht de handen dicht knijpen met dit gelijke spel. Maar de wedstrijd was nog niet gelopen. Tim Leusink moest in blessuretijd met een sliding voorkomen dat Jorik te Kaat kon schieten waarbij de bal over de achterlijn verdween, maar Jorik te Kaat ook ten val kwam. Arbiter Kok zag hier een penalty in. Deze werd genadeloos door aanvoerder Job Hendrixen binnengeschoten: 3 – 2. Een fikse tegenvaller. De Gendringen supporters waren de overwinning al aan het vieren, toen in de 93e minuut Grol veerkracht toonde en het nog maar eens probeerde. Met de allerlaatste poging was het Jordy Oonk die een vrije bal van Michel Kamphuis op de paal kopte. In de rebound was het goudhaantje Mathijs Warnar die alsnog de gelijkmaker binnenkopte: 3 – 3.

Toch nog onverwachts een punt in een niet al te beste wedstrijd tegen een iets beter voetballend en gevaarlijker Gendringen. Maar zeker verdiend gezien de strijdlust. Komende zondag staat de thuiswedstrijd tegen AD ’69 op het programma, dat verrassend sterk begonnen is aan deze competitie. Aanvang 14.30 uur.

Wedstrijdinformatie

Scoreverloop:

0 – 1 Mart Willemsen 1 – 1 Kelvin Meijer 2 – 1 Gijs Versteeg 2 – 2 Luc Berentsen 3 – 2 Job Hendrixen (penalty) 3 – 3 Mathijs Warnar

Scheidsrechter: J. Kok

Geel: Michel Kamphuis, Quint Kristen en Tim Leusink

Opstelling:

Doel: Wessel Baarslag;

Achter: Ramon Landewers, Mart Willemsen, Tim Leusink en Bjorn te Braake;

Middenveld: Luc Berentsen, Michel Kamphuis en Quint Kristen (79. Roel Bruins);

Voor: Mart Zieverink (60. Jordy Oonk), Wouter Rexwinkel en Mathijs Warnar.

Uitslagen 3C

Gendringen – Grol 3 – 3

OBW – MASV 0 – 2

Groessen – VIOD 0 – 5

VVO – Pax 5 – 2

AD ’69 – VDZ 3 – 1

FC Trias – Rheden 2 – 2

Keijenburgse Boys – DCS 0 – 9

Stand 3C

DCS 3 – 9 VVO 3 – 6 MASV 3 – 6 AD ’69 3 – 6 VIOD 3 – 5 Gendringen 3 – 5 Grol 3 – 4 Pax 3 – 4 Keijenburgse Boys 3 – 4 VDZ 3 – 3 Groessen 3 – 3 Rheden 3 – 1 OBW 3 – 1 FC Trias 3 – 1