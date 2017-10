Grol pakt in eindfase toch nog punt tegen VVO

X 49

Terwijl in Groenlo de Slag om Grolle plaats vond tussen de Staatse en de Spaanse legers, had Grol 1 op sportpark Den Elshof zijn eigen slag. Ditmaal was VVO uit Velp de tegenstander. Coach Sander Hoopman startte met Bjorn te Braake en Mart Zieverink op de bank. Eduardo de Sousa Cavalcante en Jordy Oonk begonnen derhalve in de basis.

In de eerste helft had Grol de beste kansen en had met twee of drie doelpunten voor moeten staan. Na tien minuten kopte Luc Berentsen een voorzet van Wouter Rexwinkel naast en even later belandde een kopbal van Jordy Oonk uit een voorzet van Mathijs Warnar slechts op de binnenkant van de paal. De grootste kans was voor Michel Kamphuis die, na zelf de bal afgepakt te hebben van de VVO verdediging, oog in oog kwam met keeper te Witt. De bal ging echter recht op te Witt af. Daarna had ook Luc Berentsen nog een grote kans: een cornerbal van Quint Kristen kopte hij in vrije positie echter over in plaats van naar beneden. Grol leek met een 0 – 0 de rust in te gaan. Maar geheel uit het niets viel de 0 – 1: een vuurpijl vanaf 40 meter belandde zomaar voor de voeten van Joost Baarslag, die eenvoudig van dichtbij kon intikken. Een behoorlijke domper zo vlak voor rust en gezien de kansen in de eerste helft.

In plaats van orde op zaken te stellen, werd het in het begin van de tweede helft nog erger. Een verkeerde pass van Tim Leusink belandde bij VVO. Joost Baarslag werd weggestuurd en hij kon vlak na rust de 0 – 2 aantekenen door de bal langs naamgenoot Wessel Baarslag te schuiven. Daarna was het voetbal gebeurd. VVO schoot alles uit of naar voren en Grol pompte alles in de 16-meter van de tegenstander. Grol was hierbij de gelukkige, want dit leverde wederom diverse kansen op. Ging een kopbal van Luc Berentsen net naast, een kwartier voor tijd was het dan toch raak. Een afgeslagen cornerbal werd weer ingebracht en belandde voor de voeten van Luc Berentsen die van dichtbij de 1 – 2 kon binnenschieten. Nog geen drie minuten was Luc weer succesvol. Aan de zijkant van de 16-meter kwam de bal bij hem terecht en in vrije positie schoot hij hard laag diagonaal binnen: 2 – 2. Met nog tien minuten te spelen was Grol ook nog op zoek naar de winnende, maar echte kansen kreeg het niet meer. VVO wel, maar ging hier te slordig mee om. VVO reageerde zijn frustraties in blessuretijd nog af door een gemene overtreding op Ramon Landewers. Arbiter Mentink kon niet anders dan rood trekken voor Jillert Krikke.

Een gelijkspel derhalve was het resultaat. Aan de ene kant teleurstellend gezien het grote aantal kansen voor Grol en het gevoel dat er op het eind nog meer in zat. Aan de andere kant toch nog een meevaller gezien de 0 – 2 achterstand. Het voetbal was niet al te best, maar op basis van inzet heeft het team weer veerkracht getoond. Met dit punt staat Grol momenteel gedeeld 4e op de ranglijst en bevindt zich in een brede middenmoot met maar liefst acht ploegen.

Komende zondag speelt Grol uit tegen Keijenburgse Boys, dat twee punten achter Grol staat. Een overwinning is nodig om boven aan de middenmoot te blijven staan. Aanvang 14.00 uur.

Wedstrijdinformatie

Wedstrijdronde 5

Ruststand: 0 – 1

Eindstand: 2 – 2

Scheidsrechter: Oscar Mentink uit Hengelo (Gld)

Scoreverloop:

0 – 1 Joost Baarslag 0 – 2 Joost Baarslag 1 – 2 Luc Berentsen 2 – 2 Luc Berentsen

Gele kaarten:

VVO: Bernie van Vloten en leider

Rode kaarten:

VVO: Jillert Krikke

Opstelling Grol:

Keeper: Wessel Baarslag;

Achter: Ramon Landewers, Mart Willemsen, Tim Leusink en Eduardo de Sousa Cavalcante;

Midden: Luc Berentsen, Michel Kamphuis en Quint Kristen (70. Doné Emuas);

Voor: Mathijs Warnar (60. Mart Zieverink), Jordy Oonk en Wouter Rexwinkel.

Uitslagen 3C

Grol – VVO 2 – 2

Pax – Trias 3 – 1

VDZ – DCS 1 – 2

VIOD – Keijenburgse Boys 0 – 1

Groessen – AD ’69 1 – 2

MASV – Rheden 5 – 3

OBW – Gendringen 1 – 4

Stand 3C

DCS 5 – 15 MASV 5 – 12 AD ’69 5 – 9 VIOD 5 – 8 Grol 5 – 8 Gendringen 5 – 8 VVO 5 – 7 Pax 5 – 7 Keijenburgse Boys 5 – 6 VDZ 5 – 6 Rheden 5 – 4 OBW 5 – 4 Groessen 5 – 3 Trias 5 – 1