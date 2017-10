Handbalvereniging Grol bezorgt toiletpapier

X 34

GROENLO – Op een regenachtige zaterdagochtend stond er al vroeg een handjevol actieve leden van handbalvereniging Grol klaar bij de hal van Auto Arink in Groenlo. Over enkele ogenblikken zou de schuifdeur opengaan en kon iedereen zijn verkochte pakken toiletpapier (geleverd door AH Wallerbosch) meenemen in auto, busje of aanhanger. Leden die niet zelf in de gelegenheid waren om de pakken op te halen, kregen bezoek aan huis van volgepakte auto’s om zo later de pakken te kunnen verspreiden.

Om 10 uur was er even flinke drukte rondom de rolcontainers vol toiletpapier, er werden 7, 10 of soms meer dan 30 pakken ingeladen, al dan niet met hulp van jeugdleden die met veel plezier heen en weer liepen naar de auto’s. Dat de weergoden geen rekening hielden met het feit dat toiletpapier (voor gebruik) niet van water houdt, bleek wel. Met bakken kwam het uit de lucht terwijl enkele seniorleden heel Groenlo en omstreken doorreden. Doorweekt kwamen zij terug bij de hal, gelukkig wisten ze de pakken wel droog over te brengen.

Een gezellige afsluiting bij Streets was dan ook zeer welkom om op te drogen en even wat te drinken. De heerlijke pannenkoekjes gingen er wel in! Zoals ieder jaar werden hier de prijzen uitgereikt voor de beste verkopers. Het team dat gemiddeld de meeste pakken toiletpapier verkocht, was de E2-jeugd. Dit team won hiermee een teamuitje! Norty, van de dames recreanten, heeft stad en land afgebeld en wist 33 pakken te verkopen, zij won hiermee bij de senioren. Bij de jeugd waren er 3 speelsters genomineerd: Suus verkocht 28 pakken, Suze 33 en Alyssa nog 1 meer: 34 pakken! Zij was de absolute topverkoper van Hv Grol en mag (net als Norty) een handbalshirt uitzoeken bij Hans Rouwmaat schoenen en sport. We bedanken alle sponsoren voor hun hulp bij het laten slagen van deze actie!