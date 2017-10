HV Grol B1-Sani4all/Artemis’15 B1  

X 62

GROENLO – Anders dan gebruikelijk hebben de meiden van de B1, op verzoek van de tegenstander, deze wedstrijd op donderdagavond gespeeld. Op dat moment stond Artemis met 4 punten uit twee wedstrijden bovenaan en Grol op de tweede plek. Het beloofde een erg spannende wedstrijd te worden.

Verder speelde nog mee dat vorig weekend één van de basisspeelsters van de B1, Janiek, en keepster Lorin geblesseerd raakten. Gelukkig wilden Lieke en Hilde van de C het team versterken. Na de teambespreking waarbij de nadruk op goed verdedigen werd gelegd, kon de wedstrijd om 18.45 uur beginnen. Grol kwam erg goed uit de startblokken. In no-time stond het na 4 aanvallen al 4-0. Het wilde Artemis niet lukken om door de sterke verdediging heen te breken. Een enkele keer hadden ze een scoringskans, maar toen kwamen ze de sluitpost Nikki tegen, die niet van wijken wilde weten. De aanvalsmachine ging verder en de thuisploeg liep uit tot een 11-3 stand bij rust. Het was zaak de aandacht erbij te houden, want de tweede helft moest nog worden gespeeld. Doordat Grol op hoog tempo speelde, kwam Artemis er niet aan te pas. Ze scoorden nog een paar keer door individuele acties, maar dit was veel te weinig om ook maar enigszins een gevaar te vormen voor de overwinning van Grol. Het publiek kon blijven genieten van erg goed verdedigingswerk en perfect uitgevoerde aanvallen. Een geoliede machine maakte het ene na het andere prachtige doelpunt. Dit resulteerde in een 25-7 eindstand.

Een compliment aan Nikki is zeker op zijn plaats, ze heeft een fantastische wedstrijd gekeept. Ze is eigenlijk helemaal geen keepster, maar heeft laten zien dat ze ook op deze plek haar mannetje staat. Na deze wedstrijd hebben de meiden van de B1 de koppositie in de competitie overgenomen van Artemis.