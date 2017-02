Informatiebijeenkomst bierbrouwerij Brouwersnös

Start procedure bestemmingsplan en omgevingsvergunning

GROENLO – Op maandag 20 februari is er in City Lido in Groenlo een informatiebijeenkomst over de procedure voor het realiseren van een bierbrouwerij bij Villa Adriana in Groenlo. De benodigde onderzoeken hiervoor zijn inmiddels afgerond. Ook is in overleg met de klankbordgroep een plan gemaakt voor de buitenruimte rond de bierbrouwerij. Er wordt nu een start gemaakt met de procedure voor de realisering.

In het plan van de initiatiefnemers wordt de monumentale villa van Huize Adriana herbestemd tot een proeflokaal, waar verkoop van bier en biergerelateerde merchandising plaatsvindt. In de villa komt ook een kleine proefbrouwerij waar op kleine schaal proefbieren kunnen worden gebrouwen. Achter de villa wordt een gebouw gerealiseerd voor de ambachtelijke bierbrouwerij. Met het plan spelen de initiatiefnemers in op de speciaalbierenmarkt. Verder voorziet het plan in een openbaar park, met daarbij proeftuinen, een aanlegsteiger aan de gracht en wandelpaden.

Openbaar park

Het grootste gedeelte van de ruimte rond de villa en bierbrouwerij wordt een openbaar park. Dus op elk moment toegankelijk voor het publiek. Mensen mogen er wandelen en fietsen. Voor de inrichting van het park is overleg geweest met een klankbordgroep. Die bestaat uit buurtbewoners, maar ook de Stichting Mooi Groenlo en de Bomenwacht praten hierin mee. Het ‘buro Ontwerp&Omgeving’ heeft op basis van alle inbreng een schets van de buitenruimte gemaakt. Het bureau zal deze avond de plannen presenteren en vragen beantwoorden.

Informatie

U bent van harte welkom tijdens de informatiebijeenkomst op maandag 20 februari om 19.30 in City Lido. De bijeenkomst start met een centrale presentatie over de plannen, de procedure en de inrichting van de buitenruimte. Ook de initiatiefnemers zijn aanwezig. Na afloop van de presentatie kunt u ook individueel vragen stellen. Heeft u nu al vragen over de procedure? Neem dan contact op met Henkjan Luesink van de gemeente Oost Gelre. Hij is bereikbaar via e- mail: h.luesink@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer (0544) 39 35 35.