Kei op de Grolse gracht

GROENLO – Bewoners naast de Grolse Stadsgracht keken vrijdagmorgen 11 augustus zeer verbaast toen ze een ‘Kei’ op het water zagen liggen. Aan de kant van de gracht (ter hoogte van de Wilhelminabank) staat een bord met daarop foto’s en tekst; ’60 jaar Grols kanon ontvreemd’. Op het bord zijn veel foto’s te zien onder andere van het weghalen van het kanon.

Het kanon werd in 1957 (60 jaar geleden), een week voor de Grolse kermis, door Joop Kruip, Jos Dusseldorp en Leo Paashuis weggehaald van de Kanonswal. De kei op het water en het bord langs de waterkant zouden vanmorgen rond 5 uur zijn geplaatst.

Deze ludieke actie zou zijn gedaan door de zonen van de eerder genoemde personen.

Binnengekomen bericht

“Het is alweer enkele jaren geleden dat Lichtenvoorde en Groenlo tijdens het Buurtfeest de strijdbijl hebben begraven en vrede hebben getekend. Inmiddels zijn het dorp en het stadje door de herindeling één gemeente geworden.

Omdat het dit jaar 60 jaar geleden is dat Lichtenvoorde Groenlo heeft opgezadeld met een nimmer te verwerken frustratie – ook het ontvoeren van de leeuw een aantal jaren geleden was slechts een luttele poging de pijn te verzachten – vonden wij dat we de Grollenaren dan maar te hulp moesten schieten!! Hoewel er in het verleden vast plannen zijn geweest om zich op Lichtenvoorde te revancheren en de Kei weg te slepen, is de Grollenaren nooit gelukt.

Ter ere van het jubileum hebben wij gemeend hen nu van deze frustratie te moeten en kunnen bevrijden door ‘onze Kei’ een week in de gracht te laten dobberen ter ere en vermaak van iedereen en in de hoop dat de vrede tussen Lichtenvoorde en Groenlo eeuwig moge duren.

Met hartelijke groet uit Lichtenvoorde, Jan K., Eddie D. en Robert P. (zonen van)”.