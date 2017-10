Kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng bij obs ’t Palet

X 33

GROENLO – Na een week werken, rond het thema van de Kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng’, was vrijdag 6 oktober de afsluiting.

Leerlingen van obs ’t Palet zijn bezig geweest met onder andere het zelf maken van griezelige prentenboeken en andere gruwelijk enge verhalen. De school vindt het belangrijk om extra aandacht aan taalonderwijs te besteden en zag deze Kinderboekenweek als kans om het taalonderwijs extra onder de aandacht te brengen.

Vrijdag was er voor alle ouders een tentoonstelling waar deze mooie prentenboeken en verhalen werden tentoongesteld. Alle ouders kwamen tijdens deze tentoonstelling wel met een zaklamp, want deze tentoonstelling was geheel in het thema van de Kinderboekenweek en in het donker ingericht.

Al het creatieve schrijven van de leerlingen werd beloond, nadat alle ouders de tentoonstelling hadden bezocht. De leerlingen van de meest spannend geschreven verhalen ontvingen uit handen van juf Carmen (locatiecoördinator obs ‘t Palet) een Gouden Griffel en de leerlingen die voor gruwelijk enge illustraties hadden gezorgd ontvingen een Gouden Penseel.