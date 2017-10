Een kleine nederlaag voor Grolse Boys

X 2

GROENLO – Afgelopen zaterdag speelde Grolse Boys de altijd lastige uitwedstrijd tegen Oeken. Die wedstrijden in Brummen gingen naar ons gevoel altijd gepaard met regen en wind, maar waarbij Grolse Boys op het glad geworden veld toch vaak als winnaar naar huis ging. Zaterdagmiddag was het echter prachtig nazomer weer. Bij Oeken heerste een feeststemming want jubileumjaar (90) werd officieel geopend. Door het mooie weer en dat heugelijke feit waren er veel supporters op de been en de spelers van Oeken waren er dan ook op gebrand om voor hen een goed resultaat neer te zetten.

Na de uitstekende thuiswedstrijd tegen AJC’96 uit Losser, was de verwachting dat Grolse Boys in tegen Oeken met dezelfde instelling aan de wedstrijd zou begonnen. Dat is toch niet helemaal uitgekomen. Gerard Magendans had geen reden om de opstelling te veranderen. In het begin van de wedstrijd ging het redelijk gelijk op, ofschoon Oeken over de gehele eerste helft wel een klein veldoverwicht had, maar toch geen uitgespeelde kansen kon creëren. De beste kans in de eerste helft kreeg Grolse Boys, na ongeveer een half spelen.

Bij slecht uitverdedigen van Oeken onderschepte Ronald de bal en gaf hij een mooie voorzet naar Pascal Brockötter, maar die schoot in vrijstaande positie keihard naast. Vijf minuten voor de rust kon keeper Emirhan Jorulmaz van Grolse Boys een hard schot niet voldoende naar de zijkant pareren, waardoor de doorgelopen speler van Oeken de bal gemakkelijk met een kopbal in het doel kon werken. Bij een volgende aanval van Grolse Boys tikte Menno ten Have de bal door naar Ronald, die weer mooi door tikte naar Youri Groot Kormelink, maar zijn hoge bal ging net naast.

Nog voor de rust werd het 2-0. Een voorzet van rechts werd door een speler van Oeken met zijn hoofd enigszins van richting veranderd, waardoor de keeper en de verdediging

van Grolse Boys ongelukkig het nakijken hadden. Op slag van rust kreeg de thuisploeg op de rand van het strafschopgebied nog een vrije trap, maar de bal ging tegen de opgestelde ‘muur’. Alles bij elkaar was de voorsprong van Oeken na de eerste helft enigszins terecht, maar een 2-0 was wel wat geflatteerd.

Na de rust kwam Lars de Keizer er in voor de geblesseerde Dzenan Guso. Lars ging linksback spelen, waardoor Maikel Nuchter een linie naar voren kon schuiven. Ook nu ging het weer enigszins gelijk op, maar de eerste echte kans was voor de thuisploeg. Lars en Daan Schuurmans werden uitgespeeld, maar de vrijstaande speler van Oeken schoot recht in de handen van de keeper. Vanwege een blessure van Kevin Hübne ging de ingebrachte Mark Le Roux rechtsback spelen en schoof Menno ten Have naar de linksbuiten positie.

Direct na deze wissel was er een incident voor het doel van Grolse Boys. Keeper Emirham werd door een aanvaller tot tweemaal toe ‘aangetikt’, waardoor deze zijn zelfbeheersing verloop en de speler duwde. Deze speler viel theatraal op de grond, waarop de scheidsrechter een strafschop gaf. Vanaf dat moment werd de sfeer in het veld wat grimmig en kregen diverse spelers een gele kaart. De strafschop werd benut en de stand was dus inmiddels 3-0.

Niet lang daarna schoot de snelle Kenan Kucic een doorgekopte lange bal in, waardoor het 3-1 werd. Even later kregen Jorn Groot Zevert en Ronald een gele kaart. Voor Ronald was dat de tweede in de wedstrijd, waardoor hij dus kon vertrekken. Ondertussen werd de moe gestreden Pascal gewisseld voor Robin Klein Gunnewiek. Een paar minuten voor tijd maakte Grolse Boys het toch nog weer spannend. Weer een hoge bal werd doorgekopt, maar door de verdediging van Oeken niet goed verwerkt. Grolse Boys onderschepte de bal en de opgekomen Youri maakte de 3-2.

Ondanks dat men met tien man speelde, kreeg de roodwitte combinatie uit Groenlo nog meer kansen. De grootste kans kreeg echter toch de thuisploeg. Een grote overtalsituatie werd echter totaal niet goed benut. Volgende week is Grolse Boys vrij. De week er op speelt het weer een uitwedstrijd en wel tegen Almen. Grolse Boys heeft dus twee weken de tijd om iedereen fit te krijgen.

Opstelling:

Doel: Emirhan Jorulmaz

Achter: Menno ten Have, Youri Groot Kormelink, Daan Schuurmans en Maikel Nuchter

Midden: Pascal Brockotter (Robin Klein Gunnewiek), Jorn Groot Zevert en Dzenan Guso (Lars de Keizer)

Voor: Kenan Kucic, Kevin Hübne (Mark Le Roux) en Ronald Wagendorp

Uitslagen:

14/10 Oeken 1 – Grolse Boys 1 3-2

14/10 Grolse Boys 2 – Eibergen FC 3 2-5

14/10 Trias FC JO15-4 – Grolse Boys JO15-1 3-14

14/10 Grolse Boys JO13-1- Winterswijk FC JO13-5 9-1