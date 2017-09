Lidl Groenlo schenkt 1000 euro aan Scouting Groenlo

X 6

GROENLO – Om het 20-jarig bestaan van Lidl in Nederland te vieren mochten alle 412 filialen een lokaal initiatief met 1000 euro belonen. Lidl Groenlo heeft ervoor gekozen om dit bedrag te schenken aan Scouting Groenlo voor de bouw van een speeltoren.

Het plan om de jeugd meer te laten bewegen, samen te laten werken en hun grenzen te verleggen door de bouw van een speeltoren, wordt van harte ondersteund door Lidl Groenlo. Supermarkt manager Herbert van Aken: “Onze klanten hebben massaal gehoor gegeven aan de Lidl-helpt-lokaal-actie en initiatieven ingezonden. Het is geweldig om als plaatselijke supermarkt lokaal betrokken te zijn en te kunnen bijdragen aan een betere en gezondere buurt.”

Namens Scouting Groenlo mocht Erwin Klein Zeggelink de cheque in ontvangst nemen: “We zijn bezig met de voorbereiding van de bouw van de speeltoren, die met de inzet en steun van veel vrijwilligers en ondernemingen zal worden verwezenlijkt. Met deze toren wil Scouting Groenlo de jeugd iets bijzonders en avontuurlijks bieden. We zijn Lidl Groenlo dan ook erg dankbaar voor dit bedrag.”

Dankzij Lidl en andere sponsoren is er inmiddels al een aardig bedrag beschikbaar voor de bouw van de speeltoren. Scouting Groenlo is echter nog wel op zoek naar fondsen en sponsoren om de bouw van de speeltoren te kunnen realiseren. Het steunen van dit initiatief kan zowel financieel als in de levering van materialen. Geïnteresseerden kunnen een e-mail sturen naar info@scoutinggroenlo.nl