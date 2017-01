Magendans jaar langer bij Grolse Boys

GROENLO – Gerard Magendans blijft trainer van Grolse Boys. De Borculose oefenmeester verlengde in de winterstop zijn contract met een jaar. Voorzitter Harry Paf is verheugd met de beslissing van Magendans: ‘Het bestuur en de spelers waren erg tevreden over het functioneren van Magendans. Zijn oefenstof is gevarieerd en hij ziet, net als wij, nog veel potentie in de jonge selectie.’

Grolse Boys bezet momenteel de zesde plaats in de 4e klasse D op zaterdag. Magendans verwacht dat hij de wisselvalligheid in de tweede helft en in het volgend seizoen uit het elftal kan krijgen.