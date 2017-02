Maïspotters vieren volop Carnaval

Prins Niek 2e en Adjudant Tom gaan mooie dagen tegemoet!

VOOR-BELTRUM – Op vrijdagmiddag 24 februari gaat het Prinsenpaar, samen met de Raad van Elf en alle aanwezige kinderen, carnaval vieren op de van oorsprong Voor-Beltrumse Willibrordusschool in Groenlo. ‘s Avonds bezoeken de Maïspotters het Prinsenbal van de Eumkes uit Zieuwent.

Zaterdagavond 25 februari zullen de Maïspotters hun medewerking verlenen aan de Carnavalsmis om 17.30 uur in de Calixtusbasiliek in Groenlo.

Zaterdagsavonds vieren de Maïspotters vanaf 20.30 uur hun spectaculaire carnavalsavond in de verwarmde Maïskoele met medewerking van de Prins, Adjudant, President, de Raad van Elf en de Dansmarietjes. De “Radje Platje Disco-show” en Dweilorkest Windkracht 11 gaan bijdragen aan een wederom geweldige carnavalsavond voor jong en oud!

Zondagochtend 26 februari begint vanaf 10.30 uur het traditionele frühshoppen in de Maïskoele.

Er zullen deze ochtend diverse carnavalsverenigingen aanwezig zijn om samen met alle andere carnavalisten een geweldig feest te vieren. Na het frühshoppen gaan de Maïspotters met de carnavalswagen van de “Nieuwe Oogst” richting Groenlo om daar aan de optocht deel te nemen.

Op maandagochtend 27 februari gaan de Maïspotters frühshoppen bij de Jonge Nölepeters in Lievelde en ‘s middags gaan ze dweilen in de Grolse binnenstad.

Op dinsdagmiddag 28 februari is het Prinsenpaar met gevolg aanwezig bij het kindercarnaval in de Maiskoele bij Halfweg.

Deze middag is altijd een groot feest, mede door de aanwezigheid van alle fraai verklede kinderen. Dinsdagsavonds begint om 20.30 uur het Slotbal in de Maïskoele. Dit is een avond waar diverse en leuke optredens te zien zijn, dus ook deze avond mag u zeker niet missen!!!

Om 24.00 uur zullen Prins Niek 2e en Adjudant Tom de sleutel weer inleveren, dit ten teken dat de carnaval voorbij is.

Woensdagavond 1 maart zal traditiegetrouw het askruisje gehaald worden in de Calixtusbasiliek in Groenlo.

Het wordt weer een geweldige carnaval, dus kom dit met z’n allen vieren met en bij de Maïspotters!!! Tot ziens in de Maïskoele, Alaaf!

[0] Tekst: de Maïspotters

[1] Foto: de Maïspotters

