De Mattelier ‘De huiskamer van Groenlo’.

GROENLO – “Ik begin met mijn ambtsketen recht te leggen, want dit is een moment om deze met trots te dragen”. Zo begon Annette Bronsvoort, burgemeester van Oost Gelre haar speech, vrijdagmiddag in de grote zaal van De Mattelier tijdens de officiële opening. “Wat is het toch mooi geworden”, vervolgt ze.

“Het is een gebouw met uitstraling en voorzien van alle benodigde faciliteiten”, vertelde Tonnie Zieverink, directeur van De Mattelier.

“We kunnen met z’n allen trots zijn dat dit tot stand is gekomen”, vertelde Hans Tops, voorzitter van De Mattelier. “Wij streven ernaar om de centrale ontmoetingsplek van Groenlo te worden. We gaan zorgen voor meer reuring in de binnenstad”, aldus Tops.

Het gebouw aan de Mattelierstraat 19 in Groenlo is sinds donderdag 28 september, want deze avond vond de eerste voorstelling plaats, in gebruik. Vrijdag 29 september werd het multifunctionele gebouw officieel in gebruik genomen door het logo aan de voorkant van het gebouw te onthullen. Dit gebeurde door de burgemeester door middel van het verwijderen van een doek. Daarna kon door de aanwezigen getoost worden op het nieuwe gebouw en was er een verrassingsoptreden van de Grollenaren Joost en Martijn.

In de Mattelier kun je terecht voor theatervoorstellingen, het filmhuis, de creatieve werkplaats voor alle leeftijden, het bridgen, de muzieklessen van Boogie Woogie en de Muziekvereniging Groenlo, de danslessen, de EHBO en vele overige cursussen, inloop- en informatiebijeenkomsten, vergaderingen, seminars, beurzen, workshops, het Repaircafé, het Taalcafé, de Stadskamer, de continue kunstexpositie, uitvaarten (herdenkingsdiensten, koffietafels) etc.