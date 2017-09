De Mattelier opent haar deuren

X 58

GROENLO – Vanaf vrijdag 1 september zijn de vrijwilligers en gebruikers in De Mattelier gestart. Dat gebeurt fasegewijs maar inmiddels zijn de meeste gebruikers(groepen) wel verhuisd naar het nieuwe gebouw. Er is de afgelopen periode ontzettend hard gewerkt door iedereen om de streefdatum van 1 september te halen, maar het is gelukt! In grote lijnen zijn alle ruimten klaar, de verf zit op de muren, de bar is ingericht en werkt, de keuken zit er in, de zaal heeft zijn akoestische check gehad, de tafels en stoelen zijn er, de techniek is hard bezig met de laatste zaken en ga zo maar door.

Op 31 augustus hebben we onze allereerste grote informatiebijeenkomst gehad en wel voor alle gebruikers van De Mattelier. Tijdens deze avond zijn alle organisaties bijgepraat over de stand van zaken van de bouw en inrichting, de verhuizing en alle andere relevante informatie. Alle gebruikers hebben een rondleiding gekregen en het enthousiasme over het nieuwe multifunctionele gebouw is groot.

Op 4 september jl. zijn alle vrijwilligers uitgenodigd geweest om een kijkje te nemen in het gebouw waar zij vanaf heden werkzaam zullen zijn. Ook bij hen was het enthousiasme groot. Iedereen heeft veel zin om te beginnen en de gebruikers en overige bezoekers welkom te heten. De rest van september zal vooral in het teken staan van de opstart en het ‘proefdraaien’ samen met de vrijwilligers en de verenigingen/organisaties. Zodat iedereen rustig kan wennen aan de nieuwe locatie. Alle laatste, noodzakelijke werkzaamheden worden dan uitgevoerd en de puntjes op de i gezet.

Op vrijdag 29 september a.s. om 15.00 uur is de Officiële Opening van het Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier. De uitnodigingen aan het college van B & W, de aannemer en de onderaannemers, alle vrijwilligers van De Mattelier en andere genodigden is inmiddels verzonden.

Op zaterdag 14 oktober a.s. is er van 11.00 – 16.00 uur een OPEN HUIS voor iedereen in Groenlo en omgeving die geïnteresseerd is om het nieuwe multifunctionele gebouw te komen bekijken. De Mattelier zet dan al haar deuren open en biedt ook alle verenigingen en organisaties die gebruik maken van de locatie de gelegenheid zich te presenteren aan het publiek dat die dag een bezoek za brengen aan deze aanwinst voor Groenlo. Verenigingen en organisaties die op een of andere manier verbonden zijn aan De Mattelier kunnen zich t/m 1 oktober a.s. melden voor deelname aan deze dag. Dat kan zijn voor een podiumprogramma of door middel van een stand.

De Mattelier is er primair voor de (culterele) verenigingen in Groenlo om te kunnen repeteren, vergaderen en om een concert of voorstelling te geven. Ten tweede pretenderen wij DE centrale ontmoetingsplek voor Groenlo en omgeving te zijn / worden. Een locatie waar je makkelijk binnenloopt, mensen ontmoet, een kopje koffie drinkt, een krantje leest, even een praatje maakt maar vooral ook gezelligheid vindt. Wij bieden diverse organisaties onderdak bij wie het ontmoeten centraal staat. Denk aan De Stadskamer (per 1 oktober a.s.), het Taalcafé en het Repaircafé. Verder bieden wij een kleinschalig en lokaal theater, een filmhuis (samenwerking met Het Doek in Lichtenvoorde), een creatieve werkplaats om te bijv. te schilderen, boetseren, speksteen bewerken, een continue kunstexpositie en verhuren wij diverse ruimtes aan organisaties, bedrijven, verenigingen voor vergaderingen, workshops, cursussen, seminars, presentaties en beurzen. Kortom, een gebouw waar vele activiteiten naast elkaar kunnen plaatsvinden en het ontmoeten oftewel het sociale aspect een belangrijke rol speelt. Daadwerkelijke een aanwinst voor Groenlo!

Donderdag 28 september zal voor De Mattelier een bijzondere dag zijn, want dan zal de première van het theater plaatsvinden! De allereerste voorstelling op het royale podium van De Mattelier is ‘Goeie Tukkers zijn geen motherf*ckers”, deel 3.

Als het aan André Manuel, Ernest Beuving en Thijs Kemperink ligt, wordt nog dit jaar de Republiek Twente opgericht. Ze hebben de rest van Nederland nu lang genoeg op hun schouders genomen. Omdat absoluut niemand zat te wachten op Deel 2, besloot het illustere trio onmiddellijk door te gaan met Deel 3 (Wir sind wieder da…).

Thijs Kemperink is de Benjamin van het trio. Thijs is bij velen al bekend door zijn succesvolle optreden tijdens de sponsoravond van het Internationaal Marveldtoernooi en de s.v. Grol. Hij zorgde voor een zeer humorvolle afsluiting van deze avond.

De inwoner van het Twentse Albergen sloot twee jaar geleden een tienjarig contract met De Zwarte Cross. De cabaretier won onder meer De Verborgen Bokaal (publieksprijs).

André Manuel staat al vanaf 1985 op het podium en won o.a. in 1989 de Persoonlijkheidsprijs op Cameretten en in 2015 de Poelifinario voor zijn programma “Het geval Apart”. Daarnaast speelt hij in de bands en heeft hij wekelijks een goed gelezen column in dagblad Tubantia.

Ernest Beuving won samen met Marcellino Bogers in 1993 Cameretten. Twee jaar later sloot Wilfried Finkers zich aan bij het duo, waarna alle grote theaters in ons land werden plat gespeeld.

De ticketprijs € 19,50 incl. 1 consumptie en garderobe – aanvang voorstelling 20.00 uur – zaal open 19.00 uur. Een heerlijk avondje vreselijk lachen in de nieuwe theaterzaal van De Mattelier. Ga snel voor tickets naar www.demattelier.nl