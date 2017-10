Minerva DS2 – HV Grol DS3

X 46

Op een zonnige zondag vertrokken de dames van handbalvereniging Grol ’s middags naar Gaanderen. Op het programma stond de 2e wedstrijd van dit seizoen. Eigenlijk zou vorig weekend de tweede competitiewedstrijd gespeeld worden, maar deze werd verplaatst. De eerste, tegen Havana, werd redelijk makkelijk gewonnen. Minerva had echter hun beide wedstrijden al gewonnen, dus het zou wel eens lastig kunnen worden voor Grol.

Dit bleek al snel te kloppen. Grol bewoog niet veel, waardoor er weinig dreiging was. De keeper van Minerva was bijna niet te passeren. De aanvallen van Gaanderen draaiden vooral om 1 speelster, zij kwam makkelijk hoog en scoorde vaak strak in de hoek van het doel. Na ruim een kwartier spelen stond er 5-0 op het scorebord. Marieke Rots opende de score van Grol met een benutte penalty. Daarna ging het beter, er kwam meer beweging in het spel en de sterke speelster van Minerva werd wat op afstand gehouden. De ruststand was 7-3.

De tweede helft begon met het vastzetten van de opbouwer. Helaas gingen daardoor andere speelsters van Minerva veel meer bewegen en werden zij ook gevaarlijker. Er werden veel break-outs gelopen, en de cirkel werd een paar keer vrijgespeeld. Grol kwam dan ook snel op grote achterstand. De eindstand was 19-6, een wedstrijd om snel weer te vergeten, nadat er in de kleedkamer enkele leerpunten besproken waren.

Donderdagavond 26 oktober wordt de wedstrijd tegen Erix ingehaald, zaterdag de 28e speelt dames 3 tegen Vios. Twee verenigingen uit de buurt van Groenlo, waartegen het altijd lastig spelen is. We hopen op veel support vanaf de tribune!