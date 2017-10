Nachtelijke afsluitingen N18 tussen Groenlo en Eibergen

X 77

GROENLO – In het weekend van vrijdag 27 tot maandag 30 oktober voert aannemer Noaber18 in opdracht van Rijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit aan de N18 tussen Groenlo en Eibergen. De werkzaamheden vinden in de nachten plaats, om de bereikbaarheid van de regio zo optimaal mogelijk te houden en de overlast voor weggebruikers te beperken. Tijdens het werk is de N18 tussen de N319 en de Steinkampseweg in Eibergen volledig afgesloten voor het verkeer. Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingsroutes en langere reistijden.

De nachtafsluitingen zijn op:

– Vrijdag 27 oktober van 21.00 uur tot zaterdag 28 oktober 08.00 uur

– Zaterdag 28 oktober van 19.00 uur tot zondag 29 oktober 08.00 uur

– Zondag 29 oktober van 19.00 uur tot maandag 30 oktober 05.00 uur.

Werkzaamheden

Tijdens de nachtafsluitingen voert Noaber18 over het gehele traject tussen Groenlo en Eibergen onderhoudswerkzaamheden uit. Dat is nodig in de aanloop van de winterperiode. Als de nieuwe N18 gereed is, blijft de oude in gebruik voor lokaal verkeer. De werkzaamheden betreffen snoeiwerkzaamheden, het frezen en aanbrengen van asfalt en het aanbrengen van nieuwe witte belijning op de weg. Noaber18 legt ook een tijdelijk weg aan onder het in aanbouw zijnde viaduct bij de Redoute en maakt een tijdelijke slinger in de bestaande N18, waarover het verkeer vanaf maandag 30 oktober om het werkterrein heen rijdt. Deze slinger is nodig om de nieuwe aansluiting bij de Laarberg inclusief de bijbehorende viaducten veilig te kunnen bouwen.

Omleiding

Omdat de N315 bij Neede is afgesloten, wordt het verkeer vanuit Enschede en Haaksbergen richting Groenlo grootschalig omgeleid via de N347, N346, N825 en de N319. Voor verkeer vanuit Varsseveld en Lichtenvoorde richting Haaksbergen geldt deze omleiding in tegengestelde richting. Gele borden geven ter plekke informatie over de omleidingsroute.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Kijk dan op de gratis app van Noaber18. Deze kunt u downloaden via de appstores. U kunt ook bellen met de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 of kijken op www.rijkswaterstaat.nl. Meer informatie over de Nieuwe Twenteroute vindt u op www.rijkswaterstaat.nl/nieuwetwenteroute en op Facebook en Instagram @nieuwetwenteroute.