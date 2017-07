X 427

EEFSELE – Tijdens de jaarlijkse kermis in Eefsele (bij Groenlo) werd zaterdag 8 juli bij het vogelschieten en knuppelgooien het koningspaar bekend. Schutterskoning is Bertus Wolters, knuppelkoningin: Marga Ottink, net als vorig jaar is Tim Harbers jeugdkoning geworden en jeugdkoningin: Dewi Asschert