Nieuwe hoogheden Eefsele

EEFSELE/GROENLO – Carnavals vereniging De Noamatters uit Eefsele bij Groenlo presenteerden zaterdagavond 14 januari de opvolgers van Prins Ronny en Adjudant Herbert. De nieuwe hoogheden van Eefsele zijn Prins Rene (Molenveld) en adjudant John (Klein Gunnewiek). Het vijfde Prinsenpaar werd onthuld in de ‘Heujbarg’ Erve Kots.

Prins René werd geboren op 22 november 1968 in Zieuwent. Woont sinds 2001 in Eefsele op Erve ‘Schollermaot’ samen met Pien van de Vos. René is eigenaar van hoveniersbedrijf Kramer & Molenveld in Groenlo. Heeft als hobby vissen en is penningmeester bij de Vrolijke Knobbelaars.

Adjudant John werd geboren en getogen in Eefsele. Geboren werd hij op 22 maart 1964. Is eigenaar van autobedrijf John Klein Gunnewiek in Groenlo. Lid van de vrijwillige brandweer. Heeft samen met zijn vrouw Yvonne als hobby de jacht maar ook vliegen en motorrijden.

Het idee om samen te regeren over het narrenvolk van Eefsele kwam tijdens de lumberjackparty, georganiseerd door de Noamatters.