Nieuwe munt City Lido

GROENLO – Vanaf 21 oktober 2017 wordt bij City Lido een gloednieuwe consumptiemunt gebruikt. Daarmee neemt City Lido afscheid van zijn oude ronde gele en ronde grijze munten die al meer dan 40 jaar in gebruik zijn.

In al die jaren verdwenen en versleten er steeds meer munten waardoor City Lido genoodzaakt was nieuwe munten bij te laten maken. Dit bleek praktisch niet meer haalbaar en mede daarom is gekozen voor een nieuwe munt met het actuele logo en een veiligheidskenmerk.

Nagenoeg de hele Achterhoek heeft met deze munten vast en zeker wel eens consumpties gehaald bij City Lido. Dat blijkt ook wel uit het gegeven dat het Facebook bericht dat City Lido onlangs plaatste bijna 100.000! keer bekeken is en bijna 250 keer gedeeld. De oude munten blijven geldig t/m 31 december 2017.

Komende 2 maanden staan zijn er vele activiteiten voor diverse doelgroepen en leeftijden gepland om een ieder gelegenheid te geven de oude munten te gebruiken, zoals CityLive met de meidenband Steam, het Prinsenbal, Excityng clubnights, Teenage party, We are 80s 90s and more en een AC/DC: Guns ‘n Roses Tribute Party en natuurlijk de beide traditionele Xmas partys.

Meer info vind je op de Facebookpagina van City Lido https://www.facebook.com/CityLido/ of op de website www.citylido.nl