Nieuwjaarsloop bij s.v. Grol

GROENLO – Op zondag 8 januari 2017 zal de nieuwjaarsloop en -receptie van de s.v Grol plaatsvinden. Vanaf 09:30 uur is er de mogelijkheid om in te schrijven in de centrale hal op sportpark Den Elshof. Net als voorgaande jaren is er de mogelijkheid om je op te geven voor de afstanden 3,5 en 10 kilometer.

Om 10:30 uur zal de nieuwjaarsloop starten met de 10 kilometer, om 10:35 uur start de 3,5 kilometer. Zodra alle deelnemers van de nieuwjaarsloop binnen zijn, zal er gestart worden met de nieuwjaarsreceptie. De verwachting is dat deze om 12.30 uur begint.

Voor de kinderen is het mogelijk om na de nieuwjaarsloop in de sporthal te gaan spelen.