Open avonden Musicalfabriek

GROENLO – Anne Harbers-Wessels en Jessica Wopereis uit Groenlo hebben vergevorderde plannen om te starten met hun ambitieuze project: De Musicalfabriek. Leerlingen van De Musicalfabriek gaan straks wekelijks repeteren met dans, zang of spel. De repetities worden gehouden in sociaal cultureel centrum De Mattelier.

Het is de bedoeling om kinderen in de leeftijd van 7 tot 17/18 jaar een podium te bieden voor het presenteren van hun talenten. “In één kalenderjaar willen we toe naar een echte musicaluitvoering. We kunnen echter nog wel hulp gebruiken. Dus ben je creatief en wil je, onder de deskundige leiding van Kim Froeling en Elly Berendsen, decors bouwen? Of wil je met hulp van Leonie Giezen en José ten Barge en Suzanne Douma kleding maken voor de verschillende rollen? Kun je goed drummen of gitaar of piano spelen of wellicht een ander instrument? Meld je dan aan of kom naar de open avonden. Ook mensen die verstand hebben van licht en geluid zijn van harte welkom.”

Open avonden

Op donderdag 14 september en op dinsdag 26 september worden open avonden gehouden bij BS22 in Groenlo. De avonden zijn van 20:00 tot 21:30 uur. Heb je nog vragen of wil je je zoon of dochter aanmelden? Mail dan naar info@musicalfabriekgroenlo.nl.