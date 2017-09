Remko Stöteler wint ook de 4de IJsselCup wedstrijd.

X 33

GROENLO – Na elke wedstrijd hebben we tot nu toe een andere nummer een gehad, en daar gaan we, zo lijkt het, mee door. Deze keer helaas weer geen volle bak, maar met acht deelnemers is toch gezellig druk aan de waterkant.

De wedstrijdcommissie kon dus twee vakken van vier ruim gaan uitzetten aan de Strekdam bij de Windmolens te Zutphen. De afgelopen weken was er flink geoefend met wisselende resultaten. De temperatuur is flink gedaald en ook de watertemperatuur is aan het zakken. Zou dit het teken zijn voor de vis om de vetreserves voor de winter aan te vullen?.

Om kwart over zes was iedereen aanwezig en de heren van de wedstrijdcommissie hadden het parcours uitgezet. Afgesproken om meteen te gaan loten en, indien iedereen tijdig klaar was, eerder te beginnen. Na het loten meteen naar de stek, sommigen gewapend met een zaklamp/ hoofdlamp want het is nog aardig donker.

In vak A, achter op het parcours, was het vanaf de eerste inzet meteen raak voor, wie anders, Remko Stöteler. Maar ook voor de andere deelnemers duurde het niet al te lang voordat de eerste vis in het leefnet verdween. Je kon wel zien dat de vis bezig was zich vol te vreten want iedereen zat goed in de beet, moet je ze wel vangen. In Vak A waren het met name Henk Geurkink en Remko Stöteler die met grote regelmaat het schepnet er bij moesten pakken. De andere twee deelnemers in vak A moesten met lede ogen toezien, met name Ivo te Kortschot, hoe Remko en Henk aan het takelen waren terwijl zij zaten te worstelen met de grillige bodemstructuur van die IJssel. Dit koste beide heren veel materiaal en tijd en konden dan ook bij lange na niet meekomen in vak A.

In vak B werd zoals gebruikelijk veel meer kleine vis gevangen dan in vak A. Theo Wayerdink kwam goed uit de startblokken en had de eerste vissen al in het net liggen voordat de overige deelnemers überhaupt iets van een beet hadden gezien. Uiteindelijk kregen de overige deelnemers de vis ook aan de praat en vielen de aanbeten bij Theo iets terug. Rene Molenveld ving op een gegeven moment de een na de ander en ook Rob Beerten kon redelijk mee in het spoor van Rene. Het laatste uur werd het bij nagenoeg iedereen een stuk minder, behalve bij Rene. Het laatste uur bleef hij in rap tempo doorvangen, veel klein spul dat wel.

De vangsten waren, voor de meesten, goed te noemen en dat blijkt wel dat drie van de acht heren meer dan 10 kilo visten te vangen en er een tegen de 10 kilo aanzat.

In totaal is er door acht deelnemers 77795 gram gevangen. In vak A was dit 40685 gram en vak B 37110 gram.

Uitslag 4de wedstrijd IJsselCup 2017:

Vak A:

1. Remko Stöteler 16840 gr 1 pnt. 2. Henk Geurkink 12125 gr 2 pnt

Vak B:

1. Rene Molenveld 16570 gr 1 pnt. 2. Rob Beerten 9490 gr 2 pnt.

Stand na de 3de wedstrijd:

1. Remko Stöteler 34055 gr 8 pnt. 2. Rob Beerten 18880 gr 8 pnt. 3. Henk Geurkink 27135 gr 9 pnt. 4. Rene Molenveld 26790 gr 9 pnt. 5. Bennie Rooks 14440 gr 10 pnt.

De eerstvolgende competitiewedstrijd is de vijfde wedstrijd om de Grachtencompetitie deze wordt gevist op zondag 24 september, ook hier is het weer erg spannend. Een week later staat de 5de IJsselCup wedstrijd op het programma, er wordt weer gevist bij de windmolens in Zutphen.