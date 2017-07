Schaaksimultaan op Grolse braderie.

X 56

GROENLO – Vindt u schaken een leuk en boeiend spel? Dan heeft U nu de kans om uw talent te testen tegen een sterke clubschaker! Jozo Vulic, woonachtig in Groenlo, speelt simultaan tegen maximaal 20 personen tegelijk.

De schaaksimultaan vindt plaats op zondag 23 juli 2017 op de braderie in Groenlo, van 13.00 tot 16.00 uur, voor het Stadhuis. Deelname is gratis en voor alle leeftijden en geldt voor zowel huisschakers als clubschakers. Zeker de jeugd is welkom.

Voordien opgeven is gewenst.

Opgave en informatie via svgroenlo@upcmail.nl

Rene Veerkamp 06-13214362.