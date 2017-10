Slag om Grolle 2017 wederom groot succes

X 200

GROENLO – De organisatie van de Slag om Grolle kijkt terug op een zeer geslaagde zesde editie van het evenement. Zo’n 30.000 bezoekers bezochten dit jaar Groenlo om de herovering van Prins Frederik Hendrik op de Spanjaarden mee te beleven. Een groot deel van de bezoekers kwam van over de Duitse grens.

Record aantal re-enactors

Een record aantal van 1600 re-enactors uit 15 verschillende landen vocht mee op het slagveld. Ook in de binnenstad deed een ongekend aantal groepen uit Groenlo en omgeving mee. De zon liet zich geregeld zien, waardoor de straten van Grolle vol stroomden met rondstruinende bezoekers, die onder het genot van een hapje en een drankje genoten van de authentieke sfeer.

Het evenement kon rekenen op een grote belangstelling van de nationale pers. Mede dankzij items in het NOS acht uur Journaal, Goedemorgen Nederland, Editie NL en Omroep Max en de uitgebreide aandacht in nationale kranten, wisten bezoekers vanuit heel Nederland Groenlo te vinden. Daarnaast nam het aantal Duitse bezoekers flink toe.

Inwoners en vrijwilligers

Naast de 1600 re-enactors van over de hele wereld, kon de organisatie rekenen op de hulp van ruim 1700 vrijwilligers uit Groenlo en omstreken. Zij beelden het verhaal van de Slag om Grolle in de binnenstad uit en hielpen bij alle kassapunten, afsluitingen, parkeren en verrichtten vele hand- en spandiensten. De organisatie wil iedereen dan ook enorm bedanken.

Ingezonden bericht namens de organisatie Slag om Grolle

De organisatie van de Slag om Grolle 2017 heeft het afgelopen weekend de nodige vragen gekregen van diverse binnenstadbewoners over zaken als parkeren, afsluitingen van straten en sluitingstijden. Ondanks het feit dat we als organisatie in de aanloop van het evenement zoveel mogelijk mensen hebben proberen te informeren via de Groenlose Gids en social media, is toch gebleken dat de juiste informatie niet bij eenieder terecht is gekomen. Wij betreuren dit en bieden hiervoor onze excuses aan. Als organisatie zullen we dit punt meenemen in onze evaluatie en in de voorbereidingen voor een volgende editie van de Slag om Grolle.