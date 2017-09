Stef Reusen start Reusen Advies

X 148

GROENLO – Stef Reusen is ervan overtuigd: er is in Oost-Nederland plek voor een adviseur op het terrein van bedrijfs-, opvolgings- en familiezaken die naast een gedegen advies vooral ook de mens centraal stelt. Daarom start hij met ruim dertig jaar ervaring Reusen Advies in het centraal gelegen Groenlo. “Een advies moet niet alleen financieel en fiscaal voor elkaar zijn, maar ook gewoon oké voelen.”

Stef Reusen was decennialang het gezicht van Reusen administratie- & belastingadviseurs. Met de overname van zijn bedrijf door CEB Overijssel krijgt hij nu de tijd en ruimte om zich volledig op zijn grote passie te richten; de advisering op het gebied van bedrijfs-, opvolgings- en familiezaken. “Binnen Reusen administratie- & belastingadviseurs focusten we ons jarenlang vooral op administratieve en fiscale werkzaamheden en kwam het advieswerk steeds meer in de knel. Met mijn nieuwe bedrijf Reusen Advies krijg ik weer de kans en heb ik de tijd om dát te doen waar ik heel veel voldoening uit haal en mijn sporen in heb verdiend.”

Gedegen en ervaren adviseur

Met Reusen Advies richt Stef Reusen zich als zelfstandig adviseur op bedrijven in het MKB, de agrarische sector en op particulieren. Vanuit zijn jarenlange deskundigheid en ervaring op het gebied van accountancy, belastingen en ondernemerschap, adviseert hij ondernemers. Onder andere over bedrijfseconomische, fiscale, investerings- en financiële zaken, subsidies, bedrijfsovername en -opvolging, de aan- en verkoop van ondernemingen en het starten van een onderneming. Ook voor een second opinion biedt Reusen Advies een onafhankelijke en frisse kijk op zaken.

Daarnaast is hij adviseur waar het gaat over schenkingen, testamenten, hypothecaire zaken, scheiding, mediation en persoonsgebonden budgetten, ook voor particulieren.

De menselijke maat

Aan de basis van elk advies staat bij Stef Reusen een jarenlange ervaring en veel vakkennis. “Maar waar ik mij écht mee onderscheid, is de manier waarop een advies tot stand komt. Ik adviseer niet ‘koud’ de financieel en fiscaal meest interessante oplossing, maar lever uitsluitend maatwerk. Ik verdiep me in de ondernemer, het gezin of de ouder die een advies vraagt. Wat beweegt je, wat zijn je doelen, wat wil je wel en vooral wat wil je absoluut niet. Met die informatie in de hand zoek ik de fiscaal en (bedrijfs)economisch meest aantrekkelijke antwoorden op de vraag die er ligt. Vervolgens bespreken we de uitkomsten met een kop koffie erbij. Daarbij ruim ik veel tijd in om zaken uit te leggen en te ontdekken of het advies ook wérkelijk past. Voel je je als ondernemer, gezin of ouder wel oké bij dit advies? Pas als ik daarvan overtuigd ben, werk ik het advies volledig uit en is het tijd voor actie!”

Zelfstandig adviseur Stef Reusen is met zijn bedrijf Reusen Advies gevestigd aan de Notenboomstraat 34 in Groenlo, telefoon 06 20 34 96 43, email info@reusenadvies.nl

Kijk voor meer informatie op www.reusenadvies.nl of #reusenadvies. Of maak vrijblijvend een afspraak voor een (hernieuwd) kennismakingsgesprek.

