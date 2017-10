Terechte overwinning voor Grolse Boys

X 46

GROENLO – Na het kleine verlies tegen Oeken was Grolse Boys er op gebrand om weer drie punten te pakken. Door de herfstvakantie was er een week rust en kon er nog wat extra getraind worden. Vrijdag voor de wedstrijd liep Lars de Keijzer tijdens zijn werk een enkelblessure op en was daardoor niet inzet. Menno ten Have was vanwege zijn opleiding tot beroepsmilitair ook niet beschikbaar. Daarnaast mocht Ronald Wagendorp niet meedoen vanwege een schorsing. Mark le Roux en Zouhair Chahboune namen hun plaatsen in.

Vanaf het begin van de wedstrijd was Grolse Boys beter dan Almen. Almen is een ploeg in opbouw, waarbij een drietal spelers onder de 19 jaar zijn, terwijl hun laatste man ver in de veertig is. Hij stond natuurlijk nog wal zijn mannetje, maar kwam duidelijk snelheid te kort. De voorhoede van Grolse Boys, met Zouhair Chahboune, Kenin Kukic en Dzenan Guso en de opkomende Maikel Nuchter en Jorn Groot Zevert, oefenden veel druk uit en konden door lepe dieptepasses het Almen steeds weer moeilijk maken.

Het grote euvel bij Grolse Boys was echter, dat er ontzettend veel kansen niet benut werden. De eerste kans voor Grolse Boys ontstond door een pass van Zouhair op Dzenan. Deze gaf een goede voorzet, die echter net niet ingekopt kon worden. Tien minuten later kreeg Grolse Boys een vrije trap op de rand van het strafschopgebied, omdat de keeper van Almen bij een redding met de bal buiten het 16-metergebied gleed. Almen was niet met de beslissing van de scheidsrechter eens, maar het protest hielp niet. Dzenan schoot de vrije trap op Kenan, die de bal niet helemaal goed raakte, maar wel Zouhair bereikte en deze kon het eerste doelpunt maken.

Na ongeveer 20 minuten spelen werd er een zware overtreding op Zouhair gemaakt, waardoor deze geblesseerd raakte aan zijn enkel. Hij speelde nog wel even door, maar moest wat later toch gewisseld worden. Onur Balci naam zijn plaats in. Na ongeveer 25 minuten spelen, maakte de verdediging van Grolse Boys wat onnodig een overtreding (duwen) en kreeg het een vrij trap tegen op de rand van het strafschopgebied. Deze kans zorgde voor de gelijkmaker. Even later kreeg Kenan zijn eerste 100% kans. Hij kreeg de bal echter niet onder controle, waardoor de verdediging van Almen toch nog op tijd kon ingrijpen.

Een paar minuten later was er volledige paniek bij Almen. Bij een uitval van Grolse Boys kwam Dzenan vrij voor de keeper, die aan de noodrem trok en Kenan neerhaalde. De scheidsrechter gaf de keeper een rode kaart en een penalty voor Grolse Boys. Maar de strafschop werd door Kenan niet benut, want de jonge reservekeeper kreeg de bal klem in zijn handen. Grolse Boys kreeg door dit voorval natuurlijk wel meer ruimte en was vanaf dat moment de gevaarlijkste ploeg.

Vijf minuten voor rust kwam een hoge bal bij Dzenan terecht. Hij speelde zich mooi vrij en gaf een pass op de meegekomen Kenan, die keihard hoog in schoot. Nog voor de rust werd de voorsprong vergroot. Een vrije trap van Kenan kwam via de rug van een speler van Almen bij Dzenan terecht, die door tikte naar Jorn Groot Zevert en de 1-3 was daar. De voorsprong had nog vergroot kunnen worden, want bij een actie van Kenan werd een speler van Almen gepoort, maar de voorzet kon net niet ingetikt worden en ging voorlangs.

Na de rust ging Grolse Boys door met het goede aanvalsspel. Zo veroverde de ijzersterk spelende Youri Groot Kormelink op het middenveld de bal. Hij kon vrij doorlopen en speelde de bal door naar Maikel, die rustig bleef en de bal onder de keeper van Almen doorschoof. Even later kreeg Grolse Boys een vrije trap op de rand van het strafschopgebied, maar deze bal kon de keeper tot corner verwerken. Daarna kreeg Grolse Boys erg veel kansen, maar het zat niet mee; de ballen gingen er gewoon niet in.

Even werd het nog een klein beetje spannend omdat de scheidsrechter voor een sliding van Daan Schuurmans een strafschop gaf, die door Almen benut werd. Hierdoor werd de eindstand 2-4. Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen PW uit Enschede op het programma. Iedereen is dan welkom op het Wilgenpark.

Opstelling:

Doel: Emirhan Jorulmaz

Achter: Youri Groot Kormelink, Daan Schuurmans, Pascal Brockotter en Mark le Roux (Amir Haziri)

Midden:, Jorn Groot Zevert, Maikel Nuchter en Robin Klein Gunnewiek

Voor: Kenan Kucic, Zouhair Chahboune (Onur Balci) en Dzenan Guso

Uitslagen:

28/10 Almen 1 – Grolse Boys 1 2 – 4

28/10 Grolse Boys 2 – Ratti 2 1 – 0

28/10 Grolse Boys JO15-1 – DZC ’68 JO15-8 3 – 1

28/10 AZSV JO13-5 – Grolse Boys JO13-1 0 – 4

Programma:

03/11 Grolse Boys 45+ – Grol 45+1 19:30

03/11 Zelos 45+2 – Grolse Boys 45+ 20:00

03/11 Grolse Boys 45+ – KSH 45+1 20:30

03/11 Grolse Boys 35+ – Eibergen FC 35+4 19:30

03/11 Grol 35+1 – Grolse Boys 35+ 20:00

03/11 Grolse Boys 35+ – Longa ’30 35+2 20:30

04/11 Grolse Boys 1 – PW 1885 1 14:30

04/11 Haarlo SP 2 – Grolse Boys 2 14:00

04/11 Winterswijk FC JO15-4 – Grolse Boys JO15-1 13:00

04/11 Grolse Boys JO13-1 – Vosseveld JO13-2 10:30